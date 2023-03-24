По следам Лободы?: Вера Брежнева похвасталась новым имиджем и внезапно нарвалась на хейт украинцев
Вера Брежнева похвасталась новым имиджем, но внезапно ей досталось от фанатов
Вера Брежнева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева подстриглась и сменила цвет волос на тёмный. Фотографиями 41-летняя исполнительница поделилась в соцсети, но поклонники неожиданно обратили внимание совсем на другое.
На снимках певица предстаёт в непривычном для себя образе: мешковатые штаны, рубаха и измождённое выражение лица. Вместо длинных белокурых волос теперь у неё каре, как у героини американского "Криминального чтива". А её новое сценическое имя — Vera. В таком образе она предстала в клипе на украинском языке, написав пост к ролику тоже на мове.
Фанаты мало заинтересовались сменой имиджа звезды, а заметили её двуличность, причём обвинения посыпались как с Украины, так и из России. В комментариях украинцы уличили Брежневу в подхалимстве и напомнили ей, что писать посты и петь на "родном" языке она начала лишь год назад, а до этого в интервью называла себя русской. Российские же поклонники сыронизировали, что скоро снова придётся "переобуться".
"Я не могу, и эта по-украински заговорила и запела вслед за Лободой. Ничего, скоро снова посты по-русски начнутся, по методичке", — написала одна из подписчиц.
"Почему нет декораций в клипе? Электричество отключили?" — пошутил другой комментатор.
"Сначала "бабки" подняла на русских, а теперь вдруг украинкой стала! Слушать не желаю, я из Казахстана!" — возмутилась поклонница.
"Не понимаю всех этих "переобуваний", когда человек всю жизнь является носителем русского языка, а не украинской мовы", — согласился пользователь.
Ранее сообщалось, что полицейские проверяют певца Валерия Меладзе на возможное финансирование украинской армии. Обращение по этому поводу в Следственный комитет ещё 3 января направил журналист Антон Коробков-Землянский.