По следам Лободы?: Вера Брежнева похвасталась новым имиджем и внезапно нарвалась на хейт украинцев

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева подстриглась и сменила цвет волос на тёмный. Фотографиями 41-летняя исполнительница поделилась в соцсети, но поклонники неожиданно обратили внимание совсем на другое.

На снимках певица предстаёт в непривычном для себя образе: мешковатые штаны, рубаха и измождённое выражение лица. Вместо длинных белокурых волос теперь у неё каре, как у героини американского "Криминального чтива". А её новое сценическое имя — Vera. В таком образе она предстала в клипе на украинском языке, написав пост к ролику тоже на мове.

Фанаты мало заинтересовались сменой имиджа звезды, а заметили её двуличность, причём обвинения посыпались как с Украины, так и из России. В комментариях украинцы уличили Брежневу в подхалимстве и напомнили ей, что писать посты и петь на "родном" языке она начала лишь год назад, а до этого в интервью называла себя русской. Российские же поклонники сыронизировали, что скоро снова придётся "переобуться".

"Я не могу, и эта по-украински заговорила и запела вслед за Лободой. Ничего, скоро снова посты по-русски начнутся, по методичке", — написала одна из подписчиц.

"Почему нет декораций в клипе? Электричество отключили?" — пошутил другой комментатор.

"Сначала "бабки" подняла на русских, а теперь вдруг украинкой стала! Слушать не желаю, я из Казахстана!" — возмутилась поклонница.

"Не понимаю всех этих "переобуваний", когда человек всю жизнь является носителем русского языка, а не украинской мовы", — согласился пользователь.