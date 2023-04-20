КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 16:03

Басков заявил, что о сбежавших артистах вспоминают с болью, как об ушедших

Певец Николай Басков заявил, что многих уехавших из России артистов сейчас вспоминают с болью, как ушедших. Как пишет "Абзац", об этом он сказал на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной.

"Огромное количество артистов на сегодняшний день уже не поют. Некоторых мы вспоминаем с болью, как ушедших", — сказал он.

"Приятно, что меня знают": Басков порадовался своей известности после санкций Канады

"Приятно, что меня знают": Басков порадовался своей известности после санкций Канады

Ранее певица Валерия предложила не вспоминать артистов, которые покинули страну в начале СВО. По её мнению, такие люди "уже сами себя наказали".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков
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