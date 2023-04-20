Басков заявил, что о сбежавших артистах вспоминают с болью, как об ушедших
Певец Николай Басков заявил, что многих уехавших из России артистов сейчас вспоминают с болью, как ушедших. Как пишет "Абзац", об этом он сказал на пресс-конференции по случаю юбилейного концерта Ларисы Долиной.
"Огромное количество артистов на сегодняшний день уже не поют. Некоторых мы вспоминаем с болью, как ушедших", — сказал он.
Ранее певица Валерия предложила не вспоминать артистов, которые покинули страну в начале СВО. По её мнению, такие люди "уже сами себя наказали".
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ТАСС / Сергей Бобылев