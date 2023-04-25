Анонсировавшую тур по США Гвердцители потребовали лишить гражданства России

По данным телеграм-канала, поводом послужило то, что после начала СВО 61-летняя певица отменила тур по России, потом уехала из страны, а теперь и вовсе собралась колесить по США с гастролями. Отметим, что российское гражданство грузинка Гвердцители получила ещё в 2000 году, общественники просят его аннулировать, а также лишить артистку возможности зарабатывать на территории нашей страны.