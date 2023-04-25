Анонсировавшую тур по США Гвердцители потребовали лишить гражданства России
Тамара Гвердцители. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Народную артистку России Тамару Гвердцители потребовали лишить российского гражданства. Соответствующее обращение в СК и Генпрокуратуру отправила общественная организация "Отцы России", сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, поводом послужило то, что после начала СВО 61-летняя певица отменила тур по России, потом уехала из страны, а теперь и вовсе собралась колесить по США с гастролями. Отметим, что российское гражданство грузинка Гвердцители получила ещё в 2000 году, общественники просят его аннулировать, а также лишить артистку возможности зарабатывать на территории нашей страны.
Напомним, ранее Лайф писал, что Гвердцители анонсировала тур по восьми американским городам. Стоимость билетов колеблется от 75 до 125 долларов. Также артистка объявила цены на корпоративы — от 50 тысяч евро, не включая райдер и трансфер. При этом концерты в России певица отказывается давать.