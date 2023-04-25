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25 апреля, 14:15

Анонсировавшую тур по США Гвердцители потребовали лишить гражданства России

<p>Тамара Гвердцители. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Тамара Гвердцители. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Народную артистку России Тамару Гвердцители потребовали лишить российского гражданства. Соответствующее обращение в СК и Генпрокуратуру отправила общественная организация "Отцы России", сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, поводом послужило то, что после начала СВО 61-летняя певица отменила тур по России, потом уехала из страны, а теперь и вовсе собралась колесить по США с гастролями. Отметим, что российское гражданство грузинка Гвердцители получила ещё в 2000 году, общественники просят его аннулировать, а также лишить артистку возможности зарабатывать на территории нашей страны.

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Напомним, ранее Лайф писал, что Гвердцители анонсировала тур по восьми американским городам. Стоимость билетов колеблется от 75 до 125 долларов. Также артистка объявила цены на корпоративы — от 50 тысяч евро, не включая райдер и трансфер. При этом концерты в России певица отказывается давать.

Наталья Исакова
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