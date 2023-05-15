Эти 5 привычек, заставляющие прожигать жизнь впустую, есть у каждого

Бывает ли такое, что рабочий или даже выходной день особо насыщенным не был, но под вечер вы уставали так, словно разгружали вагоны? Если да, значит, в распорядке вашего дня засели привычки и ритуалы, высасывающие энергию и забирающие жизненные силы. Чтобы чувствовать себя бодро и не теряться в рутине, работая до изнеможения, предлагаем обратить внимание на привычки, которые мешают жить спокойно и счастливо.

Тревожиться и волноваться по мелочам

Почему так важно избавиться от привычек, делающих вас несчастными. Фото © Shutterstock

Волнение из-за того, что ещё даже не произошло, да и не факт, что случится, отнимает очень много сил и энергии. Вместо того чтобы спокойно заниматься делами, человек то и дело ловит себя на мысли, что с ужасом думает о предстоящих проблемах. А вы уверены, что какие-то мелочи стоят столь высоких эмоциональных затрат? Все эти репетиции диалогов в голове, представления худших сценариев, возможная моральная подготовка к смирению или борьбе похожи на бой с тенью: сил уходит много, а результат сомнительный. Приучитесь реагировать и действовать по ситуации, уже произошедшей, а не терроризировать нервную систему волнениями из-за того, чего ещё даже нет.

Каждый день жить по расписанию

Много ли времени вы оставляете себе на чудеса и приятные случайности, если живёте только по ежедневнику? К тому же, если у вас на год вперёд в календаре расписано много дел, от одного только взгляда на него повышаются тревожность и уровень стресса. Помните, что, смещая внимание на доскональное планирование будущего, вы перестаёте жить настоящим. Значит, упускаете своё счастье и множество возможностей его обрести.

Пытаться быть лучше всех

Какие каждодневные ритуалы портят нашу жизнь? Фото © Shutterstock

Перфекционизм и желание прыгнуть на голову выше других часто не приносят желаемого чувства наслаждения по завершении дела — лишь усталость. Но попытки доказать себе и окружающим, что вы можете справляться со своими задачами лучше и качественнее, нередко выматывают. Такая привычка работать на износ как раз и приводит к выгоранию — эмоциональному и рабочему. В каких-то определённых моментах приложить чуть больше усилий нужно, но далеко не каждый день.

Сожалеть и постоянно думать о прошлом

Как с планированием дел на будущее, постоянные мысли о прошлом тоже заставляют вас упускать драгоценное время и тратить его ни на что, по сути. Частые воспоминания или сожаления, мысли об обидах, произошедших давно, особенно пагубно влияют на человека, ведь занимают очень много сил. Что сказывается негативно на продуктивности в реальном времени. Прошлое изменить нельзя, будущее неизвестно — стоят ли мысли об этом таких энергетических затрат.

Зависеть от чужого мнения

Какие привычки воруют жизненные силы и заставляют терять интерес к жизни. Фото © Shutterstock