12-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 15 мая

15 мая 2023 года, согласно народному календарю, — праздник Бориса и Глеба Сеятелей. Иначе его ещё называют барыш-днём, соловьиным праздником. В древности в этот день проводились ярмарки, так как он считался удачным для торговли. Прибыль обещала быть богатой, обеспечивающей весь следующий год. Также крестьяне именно 15 мая начинали полевые работы. Следовало очень много трудиться и практически не отдыхать — тогда и урожай будет богатым, и в других начинаниях ждёт успех. Причём разговаривать было запрещено, всё проходило в молчании. Но перед началом работ нужно было произнести молитву Борису и Глебу.

Чего ждать от 12-х лунных суток 15 мая 2023 года?

Что сулят 12-е лунные сутки 15 мая 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

12 лунный день — время особенное в духовном плане. Именно сегодня вы сможете познать себя и окружающий мир, а также установить связь со Вселенной. Иногда за постоянной беготнёй и суетой мы не видим того, что действительно важно. Так вот, 15 мая следует отложить в сторону все бытовые проблемы, уединиться и прикоснуться к миру духовному. Это время тайн и загадок, через познание которых мы обретаем мудрость, становимся добрее. Если кому-то сегодня понадобится ваша помощь, то не откажите в ней. Для вас это будет не менее полезно, чем для нуждающегося в вас человека, а может и больше. Вселенная возблагодарит за это.

12-е лунные сутки 15 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать на 12-е лунные сутки 15 мая 2023 года? Фото © Freepik / prostooleh

Чтобы извлечь максимум пользы из сегодняшнего дня, стоит соблюсти его традиции. Вот чем следует заняться 15 мая 2023-го, чтобы всегда сопутствовало счастье: 15 мая — отличный день для генеральной уборки, перестановки и других работ.

Разрешается совершать различные сделки по продаже или покупке.

Начатое в этот день собственное дело ждёт успех.

Согласно традициям в этот день должно устраивать пышный обед, тогда и урожай будет богатый.

Просыпаться 15 мая надо рано и сразу приступать к работе, тогда можно встретиться с удачей в самом неожиданном месте.

Сегодня следует подать милостыню нуждающимся.

Нельзя забывать о семье: позвоните родителям, купите подарок ребёнку, говорите побольше приятных слов любимым людям.

Можно также сходить церковь, помолиться, это поможет духовно обогатиться.

Сегодня хороший день для прогулок на природе.

12-е лунные сутки 15 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Что нельзя делать в 12-е лунные сутки 15 мая 2023 года? Фото © Freepik / marymarkevich

Чтобы прожить этот день правильно и не испортить свои отношения неверным словом или поступком, надо помнить об определённых запретах: 15 мая запрещается завидовать, обсуждать и считать чужие деньги. Это испортит отношения между вами и человеком, к которому присматриваетесь. А может даже привести к вражде.

Запрещается долго спать, это всё равно что лениться. А лень тоже запрещена.

Следует также воздержаться от ночного пересчёта денег. Лучше разобраться с финансами до захода солнца. А вот если не соблюсти традицию, то, по поверьям, можно и лишиться значительной суммы и даже обанкротиться.

Настрого запрещается также смеяться над кем-то, особенно над чужими бедами или недостатками. Столь неблагородный поступок может навлечь на обидчика и его близких беду.

Народные приметы на 15 мая 2023 года

Какие приметы существуют на праздник Бориса и Глеба, 15 мая? Фото © Shutterstock

Есть на 15 мая и немало примет. Расскажем о некоторых из них. Услышать трель соловья или увидеть эту птицу — к удаче и здоровью.

Громкое пение соловьёв — к скорому приходу лета.

Если заходящее солнце видно ясно, то лето будет засушливым.

Если соловей поёт, а черёмуха распустилась, то следует ждать длительного похолодания.

Если соловей запел раньше, чем закуковала кукушка, то лето выдастся удачным.

Если в этот день сильная жара, можно ждать хороший урожай зерновых.

Если просто тёплая погода, хлеб будет тёмный.

Если в этот день разбить посуду, то придут неприятности.

А если разлить воду, то это к одиночеству.