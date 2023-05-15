107-летний новозеландец назвал секретом долголетия карамельный попкорн и пиво

Старейший житель Новой Зеландии Джек Коу, недавно отпраздновавший 107-й день рождения, раскрыл секрет своего долголетия. По его мнению, это не правильное питание, а напротив, — два довольно вредных продукта.

Как пишет Daily Mail, Джек Коу родился в городке Буллс в далёком 1916 году. Во Вторую мировую войну мужчина служил на американской авиабазе в Новой Каледонии, а в послевоенное время завёл семью и открыл свой бизнес. Джек вышел на пенсию, когда ему было 64 года, на заслуженном отдыхе он смог уделять больше времени своим любимым занятиям — охоте и рыбалке, их он не бросал до 100-летнего юбилея. Долгое время мужчина жил в своём доме, однако из-за ухудшающегося зрения и нескольких падений ему пришлось перебраться в пансионат для пожилых людей "Святой Иоанн".

Там Коу и встретил 107-й день рождения. Украшением стола стал торт с карамельным попкорном. Именно карамельный попкорн мужчина считает одним из главных источников долголетия, а вторым, по его мнению, является пиво.