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15 мая, 09:44

107-летний новозеландец назвал секретом долголетия карамельный попкорн и пиво

<p>Старейший житель Новой Зеландии Джек Коу. Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hDv8xspmTxI&ab_channel=1News" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1News / YouTube</a></p>

Старейший житель Новой Зеландии Джек Коу. Фото © 1News / YouTube

Старейший житель Новой Зеландии Джек Коу, недавно отпраздновавший 107-й день рождения, раскрыл секрет своего долголетия. По его мнению, это не правильное питание, а напротив, — два довольно вредных продукта.

Как пишет Daily Mail, Джек Коу родился в городке Буллс в далёком 1916 году. Во Вторую мировую войну мужчина служил на американской авиабазе в Новой Каледонии, а в послевоенное время завёл семью и открыл свой бизнес. Джек вышел на пенсию, когда ему было 64 года, на заслуженном отдыхе он смог уделять больше времени своим любимым занятиям — охоте и рыбалке, их он не бросал до 100-летнего юбилея. Долгое время мужчина жил в своём доме, однако из-за ухудшающегося зрения и нескольких падений ему пришлось перебраться в пансионат для пожилых людей "Святой Иоанн".

Там Коу и встретил 107-й день рождения. Украшением стола стал торт с карамельным попкорном. Именно карамельный попкорн мужчина считает одним из главных источников долголетия, а вторым, по его мнению, является пиво.

Спортивный диетолог раскрыл секрет долголетия в разных странах

Спортивный диетолог раскрыл секрет долголетия в разных странах

А вот телеведущий, учёный-зоолог Николай Дроздов считает, что для того, чтобы дольше жить, нужно меньше есть. В беседе с корреспондентом Лайфа Дроздов посоветовал россиянам также заниматься спортом.

Юрий Лысенко
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