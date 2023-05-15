Просто "кис-кис" не сработает: Учёные нашли лучший способ подозвать котика

Группа учёных из Университета Западный Париж – Нантер-ля-Дефанс провела эксперимент с целью установить самый эффективный способ привлечь внимание незнакомой кошки. В исследовании участвовало 12 животных из местного антикафе. Результаты работы опубликованы в журнале Animals.

В ходе эксперимента внимание питомцев пытались привлечь несколькими способами: позвать голосом, протянуть руку, ничего не делать, а также звать и жестикулировать одновременно. Последний оказался самым эффективным. Ещё один рабочий вариант — использовать только жесты.

Учёные считают результат эксперимента достаточно неожиданным, ведь прошлые исследования показывали, что кошки очень хорошо распознают голоса хозяев и реагируют на них. Из этого исследователи делают вывод, что для котиков может быть большая разница между общением с владельцем и незнакомым человеком.

Учёные обратили внимание на ещё один момент: кошки куда чаще машут хвостом, если их игнорируют. Такое поведение, в отличие от собак, сигнализирует о недовольстве или стрессе.