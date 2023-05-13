Как понять, считает вас кошка своим хозяином, другом или рабом

Давно известно, что кошки — существа свободолюбивые и гуляют сами по себе. Их вольнодумный характер проявляется в том числе и в отношении к хозяевам. Вот знали ли вы, что далеко не все члены семьи, у которых живёт пушистый клубочек, для него равны? Некоторые занимают иную нишу в их сердце.

1. Как понять, что для своей домашней кошки или кота вы хозяин

Как понять, какую роль выбрал для вас ваш котик? Фото © Freepik

Конечно, все владельцы животных называют себя их хозяевами. Вот только кошка далеко не каждого члена семьи видит в этом амплуа. Вы можете заботиться о ней, кормить, ухаживать, но вот хозяина она в вас не признаёт. Что же для неё важно? Эту роль пушистик отдаст человеку, который общается с ним на равных, играет и не забывает приласкать. В итоге кошка начнёт ему доверять, уважать, будет чувствовать себя рядом с такой персоной в безопасности и комфорте. Но и это ещё не всё. Главное для кошки, чтобы между нею и владельцем была эмоциональная связь и психологическое совпадение темпераментов. Вот тогда животное признает в вас хозяина. Если это произошло, пушистик будет садиться к вам на колени во время чтения или просмотра телевизора. Может ходить за человеком по квартире, уделять ему своё время, встречать после работы, ждать, например, из душа, тереться о ноги, мурлыкать. Вместе засыпать и просыпаться.

2. Как кошки определяют для себя людей-друзей

Тут всё как у людей. К другу испытываешь уважение, симпатию, но при этом не душишь своим вниманием. Кот показывает вам свою любовь и нежность, но не ходит по пятам и не ждёт, как верный пёс. У каждого есть своё личное пространство, свои занятия и интересы. Но время от времени, когда настроение располагает, можно и отдохнуть вместе, подурачиться, во что-нибудь сыграть. Дружеские отношения между усатым-полосатым и человеком можно охарактеризовать как доверительные, спокойные, ненавязчивые. Животное может урчать рядом с вами, тереться о ноги хвостом или мордочкой, но не станет перегибать палку.

3. Признаки, что для котейки вы просто раб

Как подружиться со своим котом? Фото © Freepik / marymarkevich

Да, бывает и такое: кто-то любит, а кто-то просто позволяет себя любить. Иногда как бы вы ни заботились о своём котике, а ни хозяина, ни друга он в вас не признаёт. И дело не только в независимом и гордом характере животного. Порой ему просто бывает тяжело сблизиться со своим владельцем, если хозяин уже не первый, а сам четвероногий довольно взрослый. Может быть и иначе, если, например, другие члены семьи успели забрать себе роли получше, а вам ничего и не осталось, как быть для пушистика верной прислугой и не более того. Что бы вы ни делали для любимчика, тот и дальше будет демонстрировать холодность и отстранённость по отношению к вам. Но не стоит сразу отчаиваться. В любом случае нужно пытаться наладить контакт. Любовь и забота способны растопить лёд в любом сердце.