"Только сейчас": Эксперт раскрыла скрытые техники, которыми инфоцыгане завлекают россиян

В последнее время всё больше россиян становятся жертвами инфоцыган, которые советуют приобрести "уникальный" продукт и "моментально" добиться успеха. Чтобы не попасть на удочку мошенников, нужно знать, какими техниками они предпочитают пользоваться. Подробнее о них и о том, как отличить реального продавца от инфоцыгана, в беседе с Лайфом рассказала тренер по постановке голоса, автор курса "Сила голоса 2.0" Кристина Дейнеко.

По её словам, первое, что должно смутить потенциального покупателя, это разговоры якобы об авторской методике. Как правило, такие "уникальные предложения" оказываются всего лишь "сборной солянкой" из других курсов, а иногда и неприкрытым копипастом.

"Вас будут убеждать о 100% окупаемости, "исполнении мечт" на этапе продаж (а если не исполнилось, значит, плохо загадали, но об этом вам скажут после того, как вы позолотите им ручку). Говорят о том, что помогут решить ваши проблемы на курсе (но на самом деле многое зависит от вас, но это вы узнаете потом)", — пояснила Дейнеко.

Также эксперт посоветовала насторожиться при чрезмерной срочности, когда вы слышите фразы вроде "только сегодня", "только сейчас", "вам нужно решить эту проблему как можно скорее, и мы можем вам в этом помочь". Людей в этот момент лишают возможности взять время на раздумье. Продавец же при этом старается говорить быстро, чтобы не дать слушателю опомниться.

Среди других приёмов инфоцыган — стремление давить на жалость, проявить мнимую заботу или попытаться втереться в доверие, называя потенциальных клиентов друзьями или ребятами. По словам специалиста, инфоцыгане, чтобы продать курсы, стараются создать положительное впечатление и заявляют о готовности решить все проблемы потенциального клиента.

"Ну и, конечно, они проявляют "заботу": вас будут называть "друзья", "ребята". Это сделано для того, чтобы показать вам, что ОН такой же, как вы: "Я понимаю, друзья, что вы чувствуете", "Я слышу вас", "Я готов помочь вам, ребята", — резюмировала Дайнеко.