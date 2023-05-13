В Госдуме объяснили, кому положена бесплатная путёвка в детский лагерь

Бесплатно отправить ребёнка в лагерь могут многодетные семьи, а также граждане с низким доходом. Об этом рассказала член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Что касается отдыха и оздоровления детей, поскольку этим занимаются регионы, то здесь в первую очередь стараются обеспечить малоимущие семьи, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации. Как правило, это касается тех, чьи доходы ниже одного минимального размера оплаты труда. Это многодетные семьи, независимо от дохода на члена семьи", — отметила парламентарий в беседе с Ura.ru.

По её словам, в летний лагерь могут быть отправлены также дети участников СВО. Кроме того, на бесплатное лечение и отдых имеют право дети-инвалиды, заметила Бессараб. Она добавила, что в случае необходимости ребёнок может поехать с мамой.