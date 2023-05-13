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Регион
Опубликовано 13 мая 2023, 11:00

В Госдуме объяснили, кому положена бесплатная путёвка в детский лагерь

Депутат Бессараб напомнила о возможности отправить детей в лагерь бесплатно

Бесплатно отправить ребёнка в лагерь могут многодетные семьи, а также граждане с низким доходом. Об этом рассказала член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Что касается отдыха и оздоровления детей, поскольку этим занимаются регионы, то здесь в первую очередь стараются обеспечить малоимущие семьи, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации. Как правило, это касается тех, чьи доходы ниже одного минимального размера оплаты труда. Это многодетные семьи, независимо от дохода на члена семьи", — отметила парламентарий в беседе с Ura.ru.

По её словам, в летний лагерь могут быть отправлены также дети участников СВО. Кроме того, на бесплатное лечение и отдых имеют право дети-инвалиды, заметила Бессараб. Она добавила, что в случае необходимости ребёнок может поехать с мамой.

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Ранее Лайф писал, что детей погибших участников спецоперации и добровольцев предлагают принимать в детсады и школы в приоритетном порядке. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам СВО.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Иван Косицын
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