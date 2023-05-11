С 1 июня начнут действовать новые правила начисления социальных выплат: Что учесть получателям К 15 мая в регионах сделают дополнительные выплаты многодетным семьям, а после 1 июня изменится график получения мер социальной поддержки. Что изменится, кто и на какие суммы может рассчитывать. 10 мая, 23:40 С 5 июня изменится график получения средств из материнского капитала. Обложка © Shutterstock

Сейчас есть единый день начисления детских пособий. С июня выплата из денег материнского капитала будет проходить аналогично. Таким образом, продолжается курс на то, чтобы время и порядок начисления социальных выплат были одинаковыми по всей стране. Всем получателям переведут деньги в один день вне зависимости от того, в каком городе они живут.

— Если взять основные детские пособия, то здесь выплаты проходят 3-го числа каждого месяца. В этот день переводят единое пособие на детей до 17 лет, беременным женщинам, выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка, пособие по уходу за ребёнком. Это выплата за предыдущий месяц, а не за текущий. Так, 3 июня родители получат пособие за май, а 3 июля — за июнь, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

В Социальном фонде России уточнили, что первая выплата по этим пособиям производится через пять рабочих дней со дня подачи заявления. Затем уже деньги будут переводить по графику — месяцем позже и 3-го числа.

С июня по аналогичной схеме будут начислять и выплаты из средств материнского капитала. Их могут получить родители детей до трёх лет. Впервые перечисление денег будет проводиться в единый день с 5 июня и далее 5-го числа каждого месяца.

В СФР рассказали, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов. Здесь учитываются не только зарплаты родителей, но и начисления по больничным листам, различные субсидии, стипендии, пенсии, а также социальные выплаты.

Раньше оформить выплату можно было только на второго ребёнка. С 2023 года её можно получить на каждого малыша в возрасте до трёх лет. Причём вне очерёдности рождения. Заявление на получение выплаты из средств материнского капитала можно подать на портале "Госуслуги".

Кстати, сумма ежемесячной выплаты равна региональному прожиточному минимуму для детей. Срок её получения ограничен. Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на год. Затем владельцу сертификата нужно обратиться в Социальный фонд, чтобы при необходимости продлить право на получение денег.

— Выплата из средств материнского капитала производится в порядке, который установлен Постановлением Правительства РФ от 01.02.2023 № 133. Там говорится, что если СФР выносит решение о назначении ежемесячной выплаты, то перечисление денег идёт через российскую кредитную организацию, указанную в заявлении о получении. Перевод делают в течение пяти рабочих дней. Отсчёт идёт со дня, когда было принято решение о назначении выплат. Последующие начисления производятся с 1-го по 25-е число следующего месяца. Сам СФР для удобства получателей устанавливает конкретную дату перевода — с июня это будет 5-е число, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она пояснила, что если же семья пособия получает через Почту России, то дата доставки будет с 1-го по 25-е число. Конкретная дата уже определяется между Почтой России и СФР по договору о доставке выплат.

— В ряде случаев семьи могут рассчитывать и на повышение пособий. Это касается, например, тех, кто будет подавать заявление на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, ввиду того что закончился срок ранее назначенных пособий от трёх до семи лет или от восьми до семнадцати. Семья может получить больше, если не подавала заявление на новое пособие с января 2023 года. Также рассчитывать на прибавку могут те, кто ранее получал выплаты в размере 50 процентов прожиточного минимума на ребёнка. Если в регионе повысили прожиточный минимум, а их доход не увеличился, то можно получить повышенное пособие. Оно может составить 75 и даже 100 процентов от прожиточного минимума на ребёнка, установленного в субъекте Федерации, — добавила Оксана Красовская.

Юрист обратила внимание, что 15 мая отмечается Международный день семьи. В разных регионах в это время по-разному поздравляют многодетных родителей. Есть и денежные выплаты. Например, в Москве семьи, которые воспитывают десять и более детей, получат до 15 мая ежегодную компенсационную выплату к Международному дню семьи. Составит она 25 250 рублей.

— Если обратиться за назначением выплаты после 15 мая, то её перечислят не позднее 30 календарных дней. Их считают со дня, когда было подано соответствующее заявление, — уточнила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева