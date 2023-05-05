Появились новые льготы для дачников: Как ими воспользоваться На майских праздниках дачники открыли новый сезон, но не все знают, что в этом году льгот для них стало больше. За что можно не платить, за что снизят начисления и как изменится жизнь в СНТ. 4 мая, 23:40 С 1 мая льготники смогут доехать до дачи бесплатно. © ТАСС / Александр Артеменков

В этом году дачники смогут меньше платить за землю. Собственники каждый год не позднее 1 марта оплачивают земельный налог. Его сумма зависит от кадастровой стоимости участка, которая внесена в Росреестр. Учитываются данные на 1 января того года, за который начисляют налог.

В прошлом году впервые по всей стране прошла государственная кадастровая оценка земельных участков. В 2023 году будет проводиться оценка объектов капитального строительства.

В этом году налог на землю будет начисляться с учётом кадастровой переоценки. Однако тут следует учитывать новое правило. В 2022 году рост кадастровой стоимости заморозили. Если она 1 января 2023 года превышает значение с 1 января 2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется на основе прошлогодних данных. Другими словами, не растёт.

— При этом если кадастровая стоимость будет ниже, то сумма выплат сократится. Таким образом, это новшество можно считать льготой, — отметила юрист Елена Кузнецова.

С этого года вступили в силу поправки, которые упрощают процедуру голосования для членов СНТ. Сейчас дачники могут не приходить лично на собрания. Проголосовать можно в дистанционной форме — через портал "Госуслуги", а также на других электронных площадках.

— Теперь члены СНТ могут самостоятельно выбирать, как им голосовать. Более того, расширяется перечень вопросов, которые можно рассматривать на собраниях садоводов. При этом уточняются требования к количеству членов правления СНТ. Установлен также срок рассмотрения заявлений о приёме в товарищество. Это должны сделать в течение 30 дней. Таким образом, удастся решить вопрос с затягиванием самой процедуры, — добавила Елена Кузнецова.

Кроме того, добавила юрист, теперь дачники смогут не платить за вывоз мусора. Это касается ситуаций, когда человек отсутствовал дома более пяти дней. Упростилась процедура перерасчёта. Если, например, дачник не живёт долго в городской квартире, то за это время может не платить там за вывоз мусора. Для этого нужен подтверждающий документ. Им может быть, например, справка от председателя СНТ о том, что человек прожил на даче, допустим, два-три месяца. Бывает, что люди живут на дачах по полгода. В этом случае экономия будет ощутимой.

Ирина Белова, юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы", обратила внимание на то, что льготы бывают федеральными и региональными. Она рассмотрела пример дачи в Московской области.

— В этом, как и в предыдущих сезонах, для дачников предусмотрены льготы по уплате имущественных налогов. Так, налоговая ставка по налогу на имущество не может превышать 0,1%. Это касается хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает пятидесяти квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, — рассказала Ирина Белова.

Она обратила внимание, что также есть льготные категории граждан, которые вправе уменьшить налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади. Речь идёт только об одном участке, который находится в собственности. Например, такую льготу имеют некоторые категории пенсионеров, инвалиды, а также люди, получающие социальные выплаты как пострадавшие от радиации.

— Дополнительно отметим, что в некоторых регионах страны в период дачного сезона для соответствующих категорий граждан муниципалитетами устанавливается льготный проезд к дачным и садово-огородным участкам. Информацию о том, действует ли в вашем населённом пункте такая льгота, вы можете уточнить в местной администрации, — отметила Ирина Белова.

Как правило, льготы на проезд устанавливаются с 1 мая. Впрочем, сроки могут различаться в зависимости от региона. Обычно такая льгота положена пенсионерам. При этом перечень получателей может быть значительно шире в зависимости от региона. Более того, вводятся даже специальные сезонные дачные маршруты. В этом году их станет больше.

Стоит отметить, что в 2023 году продолжает действовать дачная амнистия. Впрочем, не бессрочно. Она закончится в марте 2031 года. Соответственно, не стоит упускать возможность оформить жилые дома, которые были построены до 1998 года, а также право собственности на земельные участки под ними. Впрочем, только при учёте того, что недвижимость находится в границах населённых пунктов.

Авторы Нина Важдаева