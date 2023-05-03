На следующей неделе курс валют подойдёт к переломной отметке: Чего ждут экономисты После майских праздников курс рубля подойдёт к тому уровню, который определит его дальнейшее движение. Чего ждут и опасаются экономисты 3 мая, какие события повлияют на доллар и каким будет курс рубля с 10 мая? 2 мая, 23:40 3 мая ФРС США примет решение, которое повлияет на курс доллара © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Появился ключевой фактор, который предотвратил дальнейшее ослабление рубля в апреле и способствует восходящей коррекции в последние недели. Это улучшение ситуации с экспортной выручкой благодаря сокращению большого геополитического дисконта на поставляемое из России сырьё.

— Просадка экспорта в начале года вместе с восстановлением импорта до уровня 2021–2022 годов вызвали дисбаланс между предложением иностранной валюты на внутреннем рынке и спросом на неё. Такая ситуация стала ключевым драйвером обесценивания рубля. Ситуация усугублялась большим дефицитом госбюджета. Он был связан с пиком расходов, сдвинутым на начало года. Далее они должны стабилизироваться, а доходы увеличиться. Это также окажет поддержку рублю, — рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его прогнозу, если нефтяные цены не ускорят снижение, после 10 мая доллар может находиться в диапазоне 78–80 рублей, что будет соответствовать 85,5–87,7 рубля за евро. На таком уровне курс валют будет при сохранении на мировом рынке котировок пары EUR/USD около текущего значения 1,097. Для юаня этот диапазон будет находиться в границах 11,2–11,5. Впрочем, при условии, что пара USD/CNY на глобальных биржах останется около текущей отметки 6,95.

Курс доллара может снизиться после майских праздников © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

— Недавно индекс доллара получил сильную поддержку на уровне 100,80 пункта, но сейчас он торгуется на уровне 102,21. Это происходит во время подъёма нервозности на глобальном рынке перед заседанием Федеральной резервной системы США. Оно запланировано на 3 мая. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставок до диапазона 5–5,25% снизилась с 95,4 до 92,5%. На 28 апреля она была 83,9%. Инвесторы опасаются, что повышение ключевых ставок может поставить под угрозу мировую экономику и привести к рецессии, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он добавил, что китайская статистика может служить ещё одной причиной нервозности на рынках. В промышленном секторе страны индекс деловой активности (PMI) снизился с 51,9 до 49,2 пункта, на непроизводственном — с 58,2 до 56,4 пункта. Это вызвало продажи фьючерсов на нефть, что отразилось на курсе валют. Покупатели отступили к ценам до 78,09 доллара за баррель.

После прохождения налогового периода российская национальная валюта осталась без поддержки. За баррель Urals дают 55 долларов, в то время как за Brent — 78,96. Рубль пока продолжает терять позиции по отношению к доллару США. Это связано с дефицитом федерального бюджета России и приобретением иностранной валюты зарубежными инвесторами, которые уходят с российского рынка, продавая бизнес.

— Чтобы снизить спрос на валюту и резкие ценовые колебания, Минфин РФ рассматривает введение лимитов на сделки, имеющие разрешение правительственной комиссии на платежи за рубежом. Центральный банк РФ поддерживает идею введения лимитов на валютные операции в рамках таких сделок, — отметил Владислав Антонов.

По его прогнозу, если пара доллар – рубль поднимется к 82 рублям к концу недели, то далее национальная валюта ещё больше ослабнет. Если же цена не поднимется выше 81,50, тогда можно рассчитывать на коррекционное движение в районе 77,50.

Валютный рынок низколиквидный. Это связано с отсутствием нерезидентов и снижением валютной выручки экспортёров в валюте недружественных стран из-за расчётов за поставки нефти в национальных валютах.

— Поскольку у рубля с 2014 года плавающий валютный курс, на него с середины мая, как и до этого, будут действовать все макроэкономические биржевые факторы. Но прежде всего — традиционно — цены на углеводороды. Пик периода налоговых платежей экспортёров, который был источником дополнительного предложения иностранной валюты, уже прошёл. Так что я склонен ожидать в ближайшие недели некоторой просадки нацвалюты, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Однако в свете перенаправления Россией поставок нефти из ЕС в Азию, а также из-за сокращения потоков газа в Европу ситуация может сложиться неоднородной. Ранее аналитики прогнозировали курс на уровне 83,5 рубля за доллар, но с учётом его негативного периода Артём Деев склонен считать, что курс американской валюты опустится ниже 70 рублей. А вот евро укрепится до 93 рублей. Также стоит ждать подорожания юаня, по его оценкам, от 12,3 до 13 рублей.

— Вообще, финансовую сферу США сейчас лихорадит, начинает "потряхивать" и Евросоюз. В таких условиях весь мировой рынок ждёт новая турбулентность, да и в целом факторов для укрепления рубля пока нет. Однако если Минфин сумеет принять меры по сокращению дефицита бюджета, то ослабление нашей нацвалюты замедлится. И тогда уже можно будет говорить о коррекции к доллару и евро, — пояснил Артём Деев.

Авторы Нина Важдаева