Золотая сделка: какие дачи стало опасно покупать и где расположены самые ликвидные участки Начался сезон купли-продажи загородной недвижимости. При этом и продавцов, и покупателей подстерегает немало подводных камней. Какие сделки сейчас совершать выгодно, а с какими лучше повременить? 1 мая, 23:40 Строительство коттеджного посёлка. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Какая недвижимость подешевеет, а какая подорожает

Несмотря на то что Минстрой активно призывает застройщиков к снижению цен, пока предпосылок для этого не наблюдается. Напротив, ослабление курса рубля приведёт к удорожанию домов для круглогодичного проживания до 20%. Особенно этот фактор повлияет на комфорт- и премиальный класс. Там доля импортных материалов (или изготавливаемых на их основе) на 30% больше, чем в стандартном классе. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Это касается не только импортозамещения. Даже те отделочные материалы, что производятся в РФ, подорожали за последний год на 70–100%. Пример — шпаклёвка Rotband, которая сегодня стоит 820 рублей за упаковку, а в конце 2021 года стоила 450 рублей. Дешеветь может только вторичная загородная недвижимость — и то при её срочной продаже. Ну и ряд наиболее "сложных" и уже построенных объектов в элитном сегменте, — добавил Максим Лазовский.

Покупка стройматериала. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Лето — период роста цен на загородную недвижимость. Стоимость растёт как на строительство, так и на готовые дома: первичку и вторичку. Повышение цены строительства зависит от сезонного подорожания стоимости материалов и профессиональной рабочей силы. Обычно оно составляет 5–7%. В редкие годы стоимость строительства поднимается на 10%. Такие цифры привёл директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

По его словам, если в осенний и зимний период можно построить дом со скидкой, закупив остатки материалов и воспользовавшись простоями бригад, то летом это нереально. Однако в этом сезоне серьёзных скачков цен не предвещается. Традиционное сезонное колебание уже заложено в смету, поэтому нельзя сказать, что строить будет невыгодно.

— Главное — выбирать компанию, закладывающую в договор фиксированную стоимость строительства. Таким образом удастся спланировать бюджет и избежать дополнительных расходов. К тому же в связи со сложным предыдущим сезоном строительные компании могут идти навстречу своим клиентам и предлагать оптимизировать стоимость строительства с помощью внесения корректировок в проект дома. Таким образом можно снизить цену на 30%, — рассказал Вячеслав Котлов.

Как выгодно купить и продать загородную недвижимость

Строительство коттеджей. Фото © ТАСС / Виктор Клюшкин

Если говорить о ликвидных и выгодных сделках, то Максим Лазовский отметил дома для круглогодичного проживания в населённых пунктах до 90 км от Москвы и с хорошей инфраструктурой. Их преимущество — цена. Дом с участком 6 соток можно купить за 6 000 000 рублей, а до Москвы можно добраться за 1,5–2 часа на экспресс-электричке.

— Маленький совет: обращайте внимание на районы, где Московская область граничит с соседними регионами, а расстояние до столицы не превышает 100 км, — добавил Максим Лазовский.

Вячеслав Котлов отметил, что в период повышенного спроса искусственно поднимается стоимость на неликвидную недвижимость. И здесь покупателю нужно быть крайне внимательным и осторожным. Существует такая тенденция: растёт стоимость участков с обременением в виде старых домов плохого качества.

— Собственники земли, на которой располагаются строения под снос или старые дома, нуждающиеся в серьёзной реконструкции, стремятся включить в стоимость лота неликвидное строение. То есть обременение пытаются выдать за плюс. Аргументируется это наличием хоть какого-то жилья на участке, благодаря чему новый собственник сможет провести лето, не начиная стройки, а к усовершенствованию жилищных условий приступить уже в период снижения цен, — предупредил Вячеслав Котлов.

Жилой комплекс в Калужской области. Фото © ТАСС / Наталья Гарнелис

Эти предложения только на первый взгляд кажутся выгодными. Перед покупкой такой недвижимости нужно серьёзно взвесить все за и против, обязательно просчитать, во сколько обойдётся реконструкция или снос.

Реконструкция — дело затратное, в 99% случаев проще, дешевле и эффективнее пустить старое здание под снос и построить новое по современным стандартам.

Вячеслав Котлов добавил, что также на повышенном спросе часто играют и продавцы первички, приподнимая стоимость коттеджей.

Авторы Нина Важдаева