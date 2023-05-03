В ГД внесли проект о приоритетном зачислении детей бойцов СВО в школы и детсады

Детей погибших участников спецоперации и добровольцев предлагают принимать в детсады и школы в приоритетном порядке. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам СВО, заявил её руководитель, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Дети добровольцев, а также погибших в СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря. Законопроект, предоставляющий такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО за подписью руководителей всех фракций ГД внесла в парламент", — написал он в телеграм-канале.

По словам Турчака, такая мера поддержки коснётся в том числе усыновлённых детей. Сейчас этим правом пользуются только семьи военнослужащих, а добровольцы остаются за рамками. Кроме того, в случае гибели военного льгота по зачислению в сады и школы снимается с детей, хотя, как напомнил секретарь генсовета ЕР, о них государство должно заботиться в первоочередном порядке.