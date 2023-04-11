Топ-5 самых уродливых пород кошек: Таких монстриков заведёт только отчаянный

Ну кто не любит погладить милого пушистика, позволить ему полежать на коленях, послушать мелодичное мурчание. Среди людей — огромное количество кошатников, которые просто обожают эти милые создания. Но даже среди усатых-полосатых есть те, кого милыми не назовёшь. Хотя и они нередко становятся домашними любимцами. Давайте посмотрим на породы самых страшных кошек. Или лучше не надо?

5. Порода кошек корниш-рекс: Описание, особенности, фото

Многие считают кошек породы корниш-рекс уродливыми и страшными. Фото © Shutterstock

У корнишей длинные ноги и мускулистое туловище. Голова (клиноподобной формы) с большими глазами и крупными ушами. Хвост тонкий и подвижный, а шерсть напоминает каракулевую шубу с завитками, ухаживать за которой та ещё морока. Её нужно вычёсывать примерно дважды в неделю щёткой из натуральной щетины. Купать корниш-рекса с мягким шампунем можно не чаще одного раза в один-два месяца. В целом эти кошки имеют довольно дружелюбный и любвеобильный характер, легко ладят с детьми. Однако совершенно не выносят одиночества. Поэтому, если вас часто не бывает дома, заводить кошку этой породы не стоит.

4. Уродливые коты породы ориентал

И хотя по характеру эти котики любвеобильные и ласковые, многие находят ориенталов страшными и уродливыми. Фото © Shutterstock

Кошки этой породы впервые появились в Таиланде. У них мужающаяся клином форма головы, миндалевидные глаза и широкие в основании, заострённые в кончиках уши. Тело изящное и с развитой мускулатурой, а шёрстка блестящая, шелковистая. Однако все эти на первый взгляд красивые черты вместе смотрятся довольно жутковато. Ориентальная порода внешне больше напоминает пантеру, чем кошку. Эти домашние питомцы обладают игривым характером и любопытством. Их не заставишь сидеть на месте. А также ориенталы сильно привязываются к людям и дома буквально следуют за хозяином по пятам.

3. Порода кошек петерболд: Фото, особенность характера

Несмотря на внешность, порода кошек петерболд очень любвеобильна, они способны завязать дружбу даже с собаками. Фото © Shutterstock

Петерболд, или петербургский сфинкс, появился от скрещивания донского сфинкса и ориентальной кошки. Некоторые ценители усатых считают их олицетворением элегантности и сдержанности. Но вот обычные люди, наоборот, видят в них нечто жуткое. Петерболды имеют зауженную голову, плавно переходящую в удлинённую шею, длинный прямой нос, широкие у основания уши, кончики которых немного смотрят в стороны. У них полностью отсутствуют усы. Глаза раскосые миндалевидной формы. Туловище петербургских котов довольно вытянутое, плечи и бёдра равны по ширине. Лапы длинные и прямые и также длинный тонкий хвост. Характер у породы достаточно дружелюбный, они могут подружиться как со всеми членами семьи, так и с другими питомцами, включая собак, а также никогда не будут таить обиду.

2. Уродливая порода кошек эльф

Эльф считается одной из уродливых пород кошек. Усатик никогда не даст себя в обиду, но на любовь всегда ответит взаимностью. Фото © Shutterstock

Если спросить, какие породы кошек считают наименее симпатичными, наверное, бесшёрстных назовёт большинство. Но даже среди лысиков есть особенно страшные, глядя на которые, не можешь понять, правда ли это киса или скорее какой-то голый землекоп. К таким можно отнести эльфа — результат скрещивания канадского сфинкса и американского кёрла. Вид у них тот ещё: худощавое, но при этом мускулистое тело, покрытое складками, длинные лапки, клиновидная мордочка, а уши вытянуты назад, с очень острыми кончиками. Немного шерсти имеется только за ушками, на хвостике и лапах. Характер у кошек породы эльф тоже не из самых лёгких: они довольно своенравны и мстительны, никогда не дают себя в обиду. Хотя надо отдать им должное — на любовь эти кошки всегда ответят взаимностью.

1. Ликой — одна из самых уродливых пород котов

Уродливая внешность кошек породы ликой обманчива. Они ласковые и весёлые, не любящие одиночества милашки. Фото © Shutterstock

Номер один в этой подборке смело можно отдать породе кошек под названием ликой. В переводе с греческого это означает волк. И при взгляде на него понимаешь, что это название ему более чем подходит. Потому что внешность у ликоя настолько устрашающая, что их часто называют оборотнями. Мех вокруг глаз, морды и других частей тела часто отсутствует. Шерсть взлохмаченная, хотя на ощупь мягкая и шелковистая. Во время линьки котики породы ликой полностью её теряют, а потом заново отращивают. Несмотря на страшную внешность, по характеру эти усатые ласковые и весёлые и, подобно корниш-рексам, не любят оставаться надолго одни.