Более 170 дезертиров сбежали с Украины по хитрой схеме за $1 млн

На Украине разоблачили ещё один канал, по которому мужчин призывного возраста вывозили за границу. Они притворялись перевозчиками международных грузов. По этой схеме из страны вывезли 170 военнообязанных, сообщает погранслужба Незалежной.

"Главными героями происшествия стали жители Ровненской и Волынской областей, которые организовывали "путешествия" мужчинам под видом водителей международных перевозок", — уточнили в ведомстве.

Выехать смогли около 450 мужчин, но 170 из них не вернулись. Организаторы схемы вбивали все данные в базу "Шлях", которая даёт право на выезд. Получали организаторы "туров" от 1500 до 5000 долларов от уклонистов. Таким образом, они заработали порядка миллиона долларов.

У десятерых соучастников незаконной схемы уже провели обыски, в ходе которых у фигурантов изъяли доказательные материалы и средства. Досудебное расследование продолжается.