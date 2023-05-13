В Госдуме объяснили, в каком случае можно срывать плоды с деревьев соседей

Деревья, которые посажены за забором, не являются собственностью дачника, поэтому с них может срывать плоды любой желающий. Дело в том, что земля, находящаяся за ограждением, принадлежит муниципалитету или юрлицу — СНТ, поэтому ею могут пользоваться все члены товарищества. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"По закону собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли. Получается, что, даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля", — подчеркнул он.

Закон также предусматривает обязанность собственников индивидуальных жилых и садовых домов следить за прилегающей к забору территорией. Да, всё верно: эта земля дачнику не принадлежит, но следить, чтобы там не было борщевика, он должен, поведал Чаплин. Кроме того, дачник может добиваться вырубки соседского дерева, если оно находится слишком близко к участку или затеняет его. В каждом регионе есть свои нормативы, которые обозначают дозволенное расстояние до границ другого участка для посадки яблони, груши, черешни и т.п.

"Во многих регионах установлено, что высокорослые деревья должны располагаться на расстоянии не менее четырёх метров. В противном случае вы можете обратиться в суд", — добавил депутат.