Дачникам объяснили, как за месяц вырастить на участке мягкий газон

В начале дачного сезона многие садоводы первым делом уделяют внимание газону, чтобы к жаркому июню была лужайка для загара и барбекю. Как правильно посеять газон на даче, в беседе с Лайфом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин.

"Разновидностей газонной травы сотни. Но в целом их можно разделить на три группы: декоративные, универсальные, специальные. Декоративный газон требует специального ухода, его надо постоянно подравнивать, но по нему нельзя даже ходить. То есть такая трава нужна, если у вас специальная композиция на участке, на которую вы только хотите любоваться", — пояснил Чаплин.

Ещё одним видом является специальный газон, добавил эксперт. Он может быть, например, спортивным или детским. Такая трава требует внимательного ухода. В частности, она предназначена для того, чтобы дети играли в футбол и не получали травм.

"Наш с вами вариант — универсальный газон. Неприхотлив в уходе и хорошо выглядит и в скошенном, и в неухоженном состоянии. Его можно посеять, полить и не переживать. Он всё равно вырастет ровным и красивым", — отметил собеседник Лайфа.

По словам Чаплина, лучше всего сажать этот газон с апреля по сентябрь. Однако сначала следует провести подготовительные работы: расчистить площадку, избавиться от сорняков, выровнять участок, утрамбовать его и разрыхлить. Если местность холмистая, перед посевом нужно просто удобрить землю комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий.

"После этого можно приступать к посеву. Самое главное — равномерно распределить семена по участку, чтобы не оставалось "светлых пятен". Если будете заниматься этим вручную, то лучше смешать семена с песком 1:1 и разбросать эту смесь по участку. Но лучше всего использовать специальную сеялку по принципу вдоль и поперёк. Делим количество семян пополам и одну часть высеваем в одном направлении, а вторую — в другом. В обоих случаях вам понадобится примерно 40–50 граммов семян на один квадратный метр", — сказал глава Союза дачников.

Семена газонной травы продаются в основном от одного килограмма, поэтому упаковка обойдётся в среднем в 300–500 рублей, уточнил депутат. После посева важно обильно поливать место два раза в день, чтобы трава быстрее взошла. И уже через месяц можно будет лежать на лужайке или играть с детьми, заключил эксперт.