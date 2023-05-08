Подмена профлистов и лжесемена: Названы три самых распространённых способа обмана дачников

Содержание дачи — удовольствие и так не из дешёвых, а если на этом ещё и навариваются мошенники, то можно попросту остаться без денег. Эксперты компаний, занимающихся благоустройством загородных участков, назвали три самых популярных схемы обмана доверчивых садоводов. Опрос был проведён специально для Лайфа.

Так, по словам экспертов, наиболее популярным уже несколько лет подряд остаётся подмена металла при установке заборов. Хитроумные установщики чаще всего вместо прописанных в договоре 0,5 мм привозят для установки самые тонкие профлисты. На этой схеме аферисты "зарабатывают" от 25 до 100 тысяч рублей с одного участка в зависимости от длины забора. Единственный способ проверить толщину профлиста — измерить его электронным микрометром. Многие мастера, договариваясь по телефону, уверяют клиента, что у работников с собой будет этот прибор. Но на месте оказывается, что его якобы забыли.

Вторым по популярности способом обмана является подмена зелёных насаждений и продажа больных саженцев. Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты советуют покупать растения у крупных селекционных компаний. Цены там чуть выше, чем на рынках, но садоводы гарантировано будут обеспечены здоровыми саженцами, также дачникам дадут профессиональные рекомендации по уходу за деревьями, кустарниками и газонами. Ещё одна популярная сфера мошенничества — это продажа поддельных семян. Потери владельцев загородных участков здесь могут оказаться небольшими, но наглость продавцов иногда просто зашкаливает. В особенности если семена покупать в Интернете.

"Вместо обещанных семян в красивые упаковки мошенники могут засыпать опилки, труху или семена полевых сорняков. Вернуть деньги почти невозможно, потому что этот способ, как правило, используют фирмы-однодневки. Обезопасить себя можно, как и в случае с деревьями, напрямую обратившись к крупным фирмам-селекционерам или поставщикам", — рассказали эксперты.