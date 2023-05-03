Россиянам дали 5 советов, как выбрать фитолампу для рассады: Ускорить рост и не сжечь ростки
Глава Союза дачников Чаплин назвал плюсы фитоламп для выращивания рассады
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Солнечный свет для рассады можно создать искусственно, использовав для таких целей фитолампу, которая заменит ультрафиолет. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин.
"Садоводы идут в ногу со временем и выращивают рассаду дома с фитолампами. Такие устройства выдают ультрафиолетовое свечение, идентичное свойствам солнечных лучей, а цветовой спектр включает в себя синие, фиолетовые, красные оттенки, которые нужны растениям для набора роста, укрепления стебля, корневой системы", — объяснил он.
По его словам, для выращивания здоровой рассады стоит приобретать фитолампу мощностью 40 Вт и 80 Вт, а вот светильники на 20 Вт лучше покупать только для комнатных растений. Эксперт добавил, что существует два вида ламп: биколорные и мультиколорные. Первые используют в местах, куда иногда попадает дневной свет, а вторые полностью заменяют солнце, их можно использовать хоть в подвале.
"Советую приобретать линейный светильник, так вы рассредоточите свет для каждого саженца. Зачастую боковое освещение может искривлять ростки. Установить лампу лучше на расстоянии 15–25 см от растений и поднимать по мере роста рассады, чтобы не пережечь ростки", — отметил Чаплин.
Он предупредил, что любой свет сушит растения, поэтому нужно почаще их поливать. Также не стоит позволять маленьким детям долго смотреть на такое освещение: оно может быть опасно для неокрепшей роговицы. Хотя в целом фитолампы безопасны для здоровья, заключил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф писал, что получить богатый урожай клубники нетрудно, если заранее купить правильную рассаду для своего приусадебного участка. Нужно осмотреть перед покупкой листья у саженцев, а также оценить корневую систему.