Россиянам дали 5 советов, как выбрать фитолампу для рассады: Ускорить рост и не сжечь ростки

Солнечный свет для рассады можно создать искусственно, использовав для таких целей фитолампу, которая заменит ультрафиолет. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин.

"Садоводы идут в ногу со временем и выращивают рассаду дома с фитолампами. Такие устройства выдают ультрафиолетовое свечение, идентичное свойствам солнечных лучей, а цветовой спектр включает в себя синие, фиолетовые, красные оттенки, которые нужны растениям для набора роста, укрепления стебля, корневой системы", — объяснил он.

По его словам, для выращивания здоровой рассады стоит приобретать фитолампу мощностью 40 Вт и 80 Вт, а вот светильники на 20 Вт лучше покупать только для комнатных растений. Эксперт добавил, что существует два вида ламп: биколорные и мультиколорные. Первые используют в местах, куда иногда попадает дневной свет, а вторые полностью заменяют солнце, их можно использовать хоть в подвале.

"Советую приобретать линейный светильник, так вы рассредоточите свет для каждого саженца. Зачастую боковое освещение может искривлять ростки. Установить лампу лучше на расстоянии 15–25 см от растений и поднимать по мере роста рассады, чтобы не пережечь ростки", — отметил Чаплин.

Он предупредил, что любой свет сушит растения, поэтому нужно почаще их поливать. Также не стоит позволять маленьким детям долго смотреть на такое освещение: оно может быть опасно для неокрепшей роговицы. Хотя в целом фитолампы безопасны для здоровья, заключил собеседник Лайфа.