Россиянам объяснили, как подготовить кошку к поездке на дачу

При выезде на природу кошке, как и человеку, необходим свой набор вещей. О том, как подготовить домашнего питомца к переезду за город, рассказал руководитель группы ветеринарных врачей ГК "Астрафарм" Иван Пушилин.

"Игрушки и миски, когтеточка, лежанка и домик, если кошка его любит, — всё это стоит взять с собой, если вы собираетесь провести на даче продолжительное время. Важно, чтобы они были привычными для питомца", — пояснил эксперт в беседе с изданием "Газета.ru".

Ветеринар советует положить в аптечку для питомца бинт, ватные палочки, мирамистин, ветеринарные антисептики, марганцовку, перчатки и препараты первой необходимости, например антигистаминные, успокоительные экспресс-действия, противопаразитарные и бигормональные средства. Кроме того, нужно сделать животному прививку. У питомца должна быть переноска с твёрдым дном для удобства и большим окном с сеткой для доступа света и воздуха в необходимом количестве.

Пушилин также добавил, что в переноску можно постелить простынку, на которой кошка спала дома, так как знакомые запахи дают расслабляющий эффект. При перевозке животного в салоне автомобиля переноску необходимо устанавливать окном по ходу движения. Не стоит кормить животное за 8–12 часов до поездки, потому что кошку может укачать. На месте необходимо наполнить миску кормом. Можно использовать лакомства в качестве компенсации за долгую дорогу.

Подготовить нужно и дачный участок, убрав все острые торчащие предметы, крючки и прочие ловушки для борьбы с нежелательными "соседями", чтобы сделать прогулку питомца наиболее безопасной.