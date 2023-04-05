Тайный ритуал: Почему кошки трутся о ноги хозяев

Кошки любят тереться о ноги людей, чтобы выразить доверие и любовь, рассказал ветеринар Богдан Галкин в беседе с NEWS.ru. По словам специалиста, большинство вещей наши усатые любимцы воспринимают с помощью обоняния, а их тела имеют железы, выделяющие особо пахучие вещества.

"Они находятся рядом с потовыми и сальными железами. Таким образом, трение о ноги хозяина является ритуалом, в процессе которого кошка помечает вас своими феромонами и показывает, что она вас любит и доверяет", — объяснил ветеринар.

Галкин считает, что другими причинами такого поведения кошки может быть желание привлечь к себе внимание или показать, что питомец соскучился по человеку. Ветеринар отметил, что кошки очень умелые манипуляторы, но лицемерить они не умеют и сразу показывают своё недовольство. Так, четвероногие друзья человека зачастую отказываются от еды на несколько дней, если хотят получить что-то повкуснее.