"Умелые манипуляторы": 5 приёмов, которыми кошки "дрессируют" человека
Ветеринар Галкин объяснил, как кошки манипулируют хозяином ради получения желаемого
Обложка © Freepik
Кошки умеют отлично манипулировать и "приучать" хозяина к нужной реакции на своё мяуканье, добиваясь желаемого. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.
"Кошки — очень умелые манипуляторы, не умеют лицемерить и сразу показывают своё недовольство. Они могут использовать такой приём: отказаться от еды на несколько суток, если хочется чего-то более вкусного, будить хозяина утром громким мяуканьем, показывая, что они "умирают от голода", — отметил Галкин.
Когда же питомец доволен блюдом, то он удовлетворённо мурлычет и даёт понять хозяину, чтобы тот и впредь предлагал подобные угощения. Ветеринар добавил, что кошки обожают "помериться характерами" и поспорить, кто в доме главный. Так, хвостатые могут долго мяукать перед закрытой дверью, пока их не пустят, тем самым "дрессируя" человека и приучая выполнять пожелания животного.
Ранее Лайф писал, что кошка может начать есть домашние растения, в том числе кактусы, если её неправильно кормить. Животные нуждаются в витаминах и клетчатке не меньше, чем люди. Дефицит таких веществ может быть вызван, например, тем, что кошке приходится питаться сухим кормом.