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4 апреля, 10:09

"Умелые манипуляторы": 5 приёмов, которыми кошки "дрессируют" человека

Ветеринар Галкин объяснил, как кошки манипулируют хозяином ради получения желаемого

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Кошки умеют отлично манипулировать и "приучать" хозяина к нужной реакции на своё мяуканье, добиваясь желаемого. Об этом NEWS.ru рассказал ветеринар Богдан Галкин.

"Кошки — очень умелые манипуляторы, не умеют лицемерить и сразу показывают своё недовольство. Они могут использовать такой приём: отказаться от еды на несколько суток, если хочется чего-то более вкусного, будить хозяина утром громким мяуканьем, показывая, что они "умирают от голода", отметил Галкин.

Когда же питомец доволен блюдом, то он удовлетворённо мурлычет и даёт понять хозяину, чтобы тот и впредь предлагал подобные угощения. Ветеринар добавил, что кошки обожают "помериться характерами" и поспорить, кто в доме главный. Так, хвостатые могут долго мяукать перед закрытой дверью, пока их не пустят, тем самым "дрессируя" человека и приучая выполнять пожелания животного.

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Татьяна Миссуми
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