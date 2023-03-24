Как понять, что кошка заболела: 10 тревожных признаков

Если кошка заболела, то понять это можно по её изменившемуся поведению. Питомец отказывается от воды, пищи, игнорирует лоток, мяукает громко и часто. Об этом "Газете.ru" рассказал эксперт по научной коммуникации Royal Canin ветеринарный врач Дмитрий Попов.

"Когда боль локализуется в одном месте, животное начинает вылизываться чаще, чем обычно. Не всегда это возможно отследить, поэтому присматривайтесь: не появились ли на теле залысины или участки с истончившейся шерстью", — уточнил он.

Также тревожными сигналами будет одышка или постоянно высунутый язык, для котов такое дыхание необычно. Заболевшее животное может прятаться или, наоборот, просить внимания. Иногда кошка щурится, при этом становится заметным третье веко, продолжил Попов. По его словам, питомец может даже начать ходить мимо лотка.

"Это не внезапная вредность характера, а яркий признак заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей. Обратите также внимание, если изменился вид и объём отходов кошачьей жизнедеятельности", — пояснил ветеринар.

Нельзя не обратить внимание, если кошка внезапно стала агрессивной или вялой, перестав играть и запрыгивать на свои любимые места. Хотя бы один из перечисленных симптомов должен стать поводом обратиться к специалисту.