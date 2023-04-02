Ветеринар объяснила, почему кошки иногда едят кактусы

Кошка может начать есть домашние растения, в том числе кактусы, если её неправильно кормить. Об этом рассказала ветеринарный врач Любовь Корочева. По её словам, домашние животные нуждаются в витаминах и клетчатке не меньше, чем люди. Дефицит таких веществ может быть вызван, например, тем, что кошке приходится питаться сухим кормом.

Эксперт подчеркнула, что животное не имеет возможности выбирать, что ему есть, и довольствуется тем, что растёт из земли. К тому же колючки на кактусе его вряд ли остановят. Специалист посоветовала немедленно изменить рацион питомца, если он был замечен за поеданием домашнего растения.

"Изменить поведение кошки на сухом корме вряд ли получится. Но если начать кормить животное натуральным кормом, то оно может перестать есть домашние растения. По своей практике могу сказать, что владельцы кошек, которые кормят животных натуральной пищей, гораздо реже жалуются на такие случаи", — объяснила Корочева радио Sputnik.