"Биостраховка": Надежда Ангарская заморозила часть сына, чтобы в будущем лечить от генетических заболеваний
Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman в апреле 2023 года стала мамой во второй раз. И вот, выйдя на связь с подписчиками, рассказала о необычной процедуре, на которую согласилась во время родов.
Кто-то ест собственную плаценту, кто-то рожает дома в воде. В списке любительниц экстрима и экспериментов во время родов оказалась и экс-участница Comedy Woman Ангарская. Выйдя после перерыва на роды на связь с поклонниками, звезда рассказала о такой новости, которая шокировала большинство мамочек-подписчиц Надежды. Ведь та призналась, что в целях перестраховки на будущее решилась на необычный шаг — заморозить часть собственного сына.
Надежда Ангарская с младенцем. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadezhdaanga
Но не всё так пугающе, как может показаться. Ведь под частью имеется в виду пуповина новорождённого, её-то Ангарская и решила сохранить. Юмористка комментирует: "Пуповинную кровь и пупочный канатик можно сохранить для своего малыша после родов. Затем эти клетки замораживают — и у ребёнка появляется биостраховка. Ни много ни мало, но такие клетки лечат от большого количества заболеваний, даже наследственные болезни!".
Надежда Ангарская со старшим сыном и мужем. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadezhdaanga
Есть ли то, от чего Надежда Ангарская хочет защитить своего второго сына, что прибегла к такой перестраховке? Напомним, что впервые мамой она стала осенью 2015 года, когда от бывшего мужа — иорданца Раеда Бани — родила первенца по имени Давид. Второго мальчика уже от нового супруга — тренера старшего сына по футболу — Николая Федчука назвали Даниилом.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadezhdaanga