"Биостраховка": Надежда Ангарская заморозила часть сына, чтобы в будущем лечить от генетических заболеваний

Кто-то ест собственную плаценту, кто-то рожает дома в воде. В списке любительниц экстрима и экспериментов во время родов оказалась и экс-участница Comedy Woman Ангарская. Выйдя после перерыва на роды на связь с поклонниками, звезда рассказала о такой новости, которая шокировала большинство мамочек-подписчиц Надежды. Ведь та призналась, что в целях перестраховки на будущее решилась на необычный шаг — заморозить часть собственного сына.

Надежда Ангарская с младенцем. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadezhdaanga

Но не всё так пугающе, как может показаться. Ведь под частью имеется в виду пуповина новорождённого, её-то Ангарская и решила сохранить. Юмористка комментирует: "Пуповинную кровь и пупочный канатик можно сохранить для своего малыша после родов. Затем эти клетки замораживают — и у ребёнка появляется биостраховка. Ни много ни мало, но такие клетки лечат от большого количества заболеваний, даже наследственные болезни!".

Надежда Ангарская со старшим сыном и мужем. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadezhdaanga