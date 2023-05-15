"Мокрый" поцелуй с Кристиной Асмус не принёс Деревянко никаких других чувств, кроме отвращения
На съёмочной площадке между актёрами достаточно часто случаются недопонимание и недоразумения. Об одном из таких конфузов откровенно рассказал Павел Деревянко на новеньком шоу Павла Воли.
Павел Деревянко. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Когда актёры исполняют не только главные роли, но и изображают пару возлюбленных на экране, логично, что если дело и не дойдёт до сцены секса, то вот поцелуи точно несколько раз снять придётся. Причём вне зависимости от межличностных отношений знаменитостей друг к другу. Издержки профессии, что поделать. Наряду с тем, что приходится терпеть неприятную личность рядом с собой в кадре, иногда нужно с ней взаимодействовать и более интимно.
На недавно запустившемся "Шоу Воли" на ТНТ новым гостем стал знаменитый актёр Павел Деревянко. И когда речь зашла про карьеру, знаменитость вспомнила один крайне странный и неприятный случай — поцелуй с Кристиной Асмус на съёмках сериала "Сансара".
Но ситуация была гораздо хуже, чем просто соприкосновение губ, которое уже многие могли бы посчитать изменой, ведь Павел женат. Актёры изображали страсть, поэтому поцелуй был чувственный и "мокрый". "Я чувствую, что-то у меня во рту новое появилось", — делится воспоминаниями Деревянко.
Павел Деревянко и Кристина Асмус. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Логично предположить, что во рту оказался язык бывшей жены Гарика Харламова, которая заигралась и перешла черту. Но нет, ситуация оказалась гораздо хуже, и актёр почувствовал какую-то неприятную субстанцию. "Я понимаю, это сопли. Подумал, у меня во рту сопли Кристины Асмус", — продолжил потом Павел.
Конечно, как профессионал и уважающий себя человек Деревянко Кристине об этом сказал: мол, твои сопли у меня во рту. На что девушка, по рассказу, отреагировала спокойно и предложила просто выплюнуть ненужную слизь. Кстати, это не первая интересная ситуация парочки на съёмках сериала "Сансара". В прошлый раз стало известно, что Асмус так сильно толкнула Павла, что тот упал и сильно ударился об асфальт. За что же мстит разгневанная актриса и стоит ли её опасаться Павлу Деревянко ещё больше?
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