Гоблин Пучков — про желание Галкина оспорить статус иноагента: Отхлещут тряпкой по морде

Российский переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков оценил желание покинувшего Россию Максима Галкина* оспорить статус иноагента. По его словам, у артиста ничего из этого не выйдет.

"Какое тебе там снять иноагент, ёлы-палы? Ты же ненавидишь Российскую Федерацию, ненавидишь нашу армию, хочешь дружить с украинскими нацистами, выступаешь на территории врага откровенного. Галкин — это же типичный враг народа. Ну убежал — и чёрт с тобой!" — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Как отметил блогер, Галкин засуетился и начал переживать из-за нехватки денег. Сейчас его доходы заметно сократились, хотя раньше, по словам Пучкова, за один только корпоратив он мог заработать 50 тысяч евро и прекрасно себя чувствовать, позволить себе строить "дома до неба за миллиарды", покупать недвижимость за границей.

"А вот теперь ты лишился доходов в России. И как там в твоей этой Беэр-Шеве или где он там теперь проживает? Как там с заработками? В местном ДК пищевиков на 250 человек выступаешь, где билеты по 10 баксов? Поздравляю. Во-первых, это твой уровень, во-вторых, вот такая ты мегазвезда, что ты вот так всем интересен!" — заявил публицист.

При этом он задался вопросом, действительно ли Галкин может требовать отмены статуса иностранного агента. По его словам, всё должно быть юридически обосновано, чтобы "подобные обращения были абсолютно бесперспективны".

"Вот тебя отхлещут по морде мокрой тряпкой, и иди в свою Беэр-Шеву, где ты там теперь пригодился, и сиди там, никаких денег больше не будет. У нас же капитализм? Да. Значит, бить надо по самому больному — по кошельку! Так и получилось. С чем мы этих Галкиных и поздравим!" — заключил блогер.

Как уже писал Лайф, в последнее время покинувшие Россию артисты, певцы и прочие известные фигуры зачастили с исками о снятии статуса иностранных агентов. Вместе с юмористом Максимом Галкиным* этого захотели Семён Слепаков*, блогер Илья Варламов*, а также ведущая телеканала "Дождь"** Анна Монгайт* и её двоюродный брат, журналист Андрей Лошак*.