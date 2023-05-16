9 признаков, что именно строгая критика родителей в детстве мешает вам быть успешными сейчас

Отношения с родителями редко бывают на сто процентов удачными. Трудно всё сделать настолько правильно, чтобы у ребёнка не осталось никаких обид. Уже во взрослом возрасте мы иногда осознаём, как горькие слова папы или мамы всё ещё отдаются в нашей памяти и влияют на настоящее. Рассказываем, как понять, что в детстве вам не хватало поддержки родителей, и как не повторить те же ошибки с собственными детьми.

1. Вы не умеете доверять людям

Как научиться доверять людям и почувствовать в себе уверенность? Фото © Freepik / drobotdan

Вам сложно поверить в искреннее признание партнёра, друзей и семьи в своём хорошем отношении к вам. В каждом слове чудится подвох и обман. Причиной тому может быть неоднозначное поведение родителей в детстве. К примеру, если они ругали вас, а спустя пару минут обнимали и целовали, и наоборот, то у вас формируется ощущение их двуличности. Вы не понимали, как на самом деле родственники к вам относятся. И в будущем можете ко всем людям относиться с подозрением. Это мешает создать собственную семью и наладить личную жизнь.

2. Вы не чувствуете уверенности в себе

Частая или даже постоянная критика в адрес ребёнка в детстве сделала вас человеком, не способным доверять даже самому себе. Снова и снова кажется, что вы делаете что-то неправильно, что ваши поступки и действия ошибочны. Достигать поставленных целей крайне сложно, лучше подстраховаться, а иногда и не пытаться вовсе. Каждая совершённая ошибка — подтверждение того, что вы ни на что не способный неудачник. От этого падает самооценка человека, ему тяжело снова встать на ноги и двигаться дальше. А это очень сильно мешает жить.

3. У вас нездоровая тяга к перфекционизму

Как перестать доводить всё до совершенства и научиться прощать себя за ошибки? Фото © Freepik / garetsvisual

Эта проблема вытекает из предыдущей. Страх ошибиться, сделать что-то не так настолько силён, что вы стараетесь любое, даже незначительное, дело довести до совершенства. Тратите на это уйму времени и сил. Вы не укладываетесь в сроки, перерабатываете, потому что боитесь чужого недовольства и осуждения. Жить с такими качествами безумно сложно.

4. Ваше самое частое слово "извини"

Вас ещё никто ни в чём не обвинил, а вы уже всё приняли на свой счёт, заняли оборонительную позицию и начали просить прощения. Почему так? Всё просто — с детства родители внушили, что виноваты всегда вы, и то, что вы всегда будете не правы. Такое отношение к себе расстраивает и близких, и друзей. Они не знают, как общаться с такой личностью, чтобы не обидеть. Взаимоотношения из-за такого могут стать натянутыми, а ни о какой лёгкости в общении и речи быть не может.

5. Вы не умеете принимать комплименты и налаживать социальный контакт

Как научиться общаться с людьми и завести друзей? Фото © Freepik / Drazen Zigic

Когда человек говорит вам что-то приятное, то он определённо чего-то хочет, врёт или и вовсе надсмехается. На каждый комплимент вы добавляете фразу-нейтрализатор, чтобы ни в коем случае не уйти позитивно заряженным. Ведь доверия к другим людям, как и к себе, нет, а значит, и хорошего отношения к вам в ответ быть не может. Такого человека мучает страх того, что его или осудят, или начнут критиковать. Он боится публично опозориться, выставить себя неловко в беседе — всё это мешает нормальной социальной жизни.

6. Вам сложно принимать решения

Из-за неуверенности и недоверия вы часто замыкаетесь в себе, буквально отрываетесь от реальности. Даже над незначительной вещью можете долго размышлять, анализировать, обдумывать. Дело в том, что иногда вам буквально кажется, что слова отца или матери продолжают звучать в голове. Какое решение вы бы ни приняли, они его не одобрят, а потому всё надо хорошо взвесить. Это качество очень мешает принимать решения и двигаться вперёд.

7. Вы критикуете не только себя, но и других

Как преодолеть свои страхи и добиться успеха? Фото © Freepik / yanalya

Всю жизнь замечая собственные недостатки, вы так натренировались, что сразу же видите и чужие. И сдержаться невозможно — другому человеку обязательно надо указать на его минусы. Ведь с вами так всегда и поступали, выработалась похожая модель поведения. Плюс осознание того, что ошибаетесь не только вы, помогает поднять собственную самооценку. Это одна из причин, почему отношения между братьями и сёстрами в таких семьях, как правило, натянутые и недружелюбные. Такие люди не привыкли поддерживать друг друга, зато всегда готовы покритиковать.

8. Вы хотите добиться успеха

Находясь под постоянным давлением, вы всё время недовольны собой. Кажется, что вечно чего-то не хватает: ума, красоты, денег, успеха. Вы усердно трудитесь, чтобы преодолеть свои недостатки, но это не приводит к желанному результату. А причина довольно проста. Дело в том, что все комплексы живут только в голове. Что бы вы ни делали, совершенства не достичь — вы никогда не будете собой довольны. В таком случае лучше обратиться за помощью к специалисту.

9. У вас часто бывает депрессия

Как побороть депрессию и стать счастливым? Фото © Freepik

Все вышеперечисленные пункты нередко ведут к тому, что у человека начинается депрессия. Ведь нельзя постоянно жить под давлением. А если оно стало исходить уже от вас самого, то побороть его будет не так-то просто. Чтобы справиться с этим состоянием и уничтожить саму причину, приводящую к апатичному состоянию, как и советовалось выше, надо идти к психологу.