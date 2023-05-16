7 подавленных эмоций, которые прямо сейчас вызывают у вас психосоматические болезни

В жизни мы постоянно испытываем различные эмоции и часто не замечаем, как они влияют на здоровье. Однако, если регулярно держать их в узде и подавлять, эти чувства могут привести к психосоматическим болезням, которые негативно сказываются на физическом и психическом состоянии. Рассмотрим 7 эмоций, которые прямо сейчас могут вызывать у вас проблемы со здоровьем.

1. Чувство беспомощности

Как эмоции влияют на здоровье: 7 причин болезней, связанных с психосоматикой. Фото © Freepik / yanalya

Одной из эмоций, которая может вызвать психосоматические болезни, является ощущение беспомощности, или, как его ещё называют, чувство собственной недостаточности. Например, человек боится остаться без средств к существованию и постоянно об этом думает. Это может привести к проблемам с печенью, так как именно в этом органе находятся запасы организма.

2. Страх потери

Человек, живущий в страхе потерять что-то очень ценное или кого-то близкого, может столкнуться с психосоматическими болезнями. Девушкам нельзя накручивать себя на этой эмоции, ведь это чревато заболеваниями яичников!

3. Гнев

7 эмоций, которые могут вызвать психосоматические болезни. Как избежать негативных последствий? Фото © Freepik / Drazen Zigic

Гнев также может привести к психосоматическим болезням. Когда человек чувствует, что его не слышат или не понимают, и он безуспешно и долго пытается доказать свою точку зрения, то могут начаться проблемы с жёлчным пузырём.

4. Тревога и беспокойство

Одни из самых распространённых эмоций, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Когда человек не чувствует опоры, стабильности и поддержки, то могут возникнуть проблемы с почками. Помните, что гормон стресса как раз вырабатывается в надпочечниках. Всё взаимосвязано.

5. Раздражение

Все мы иногда испытываем раздражение — так устроен мир. Но если человек существует в условиях, когда всё и всегда его бесит, ничего хорошего ждать не приходится. Когда проблемы наваливаются, а человек не знает, как справиться с этим, то может возникнуть тотальное высыпание по коже. Это сигнал, говорящий "не трогайте меня".

6. Глубокая обида

Чувство недостаточности, страх потери, гнев: как эмоции влияют на наше здоровье? Фото © Freepik

"Вы не имеете права со мной так поступать!" Это чувство несправедливости и непринятия, если не отпустить обиду, через время вызовет изменения на уровне слизистой пищевода, а возможно, даже полипы в нём.

7. Чувство вины

Когда человек чувствует, будто он в чём-то виноват, с чем-то не справился или подвёл, не оправдал ожиданий, то могут начаться проблемы с позвоночником. Всё из-за того, что "внутренний стержень" будет пытаться укрепить хозяина, сделать его более сильным, чтобы тот не допускал ошибок.