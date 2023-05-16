Юпитер на год переходит в Тельца, и вот кто из знаков зодиака уже 16 мая 2023 года может разбогатеть

Сегодня, 16 мая 2023 года, одна из планет солнечной системы перемещается из знака зодиака Овен в Тельца, где пробудет целый год. Значит, теперь акцент в делах у людей сместится на практичность. А так как звёздный бык отвечает на финансы, некоторые могут даже рассчитывать на подарки судьбы в виде крупной суммы.

Астролог Анастасия Грохотова рассказывает, что Юпитер считается планетой-благодетелем. Светило отвечает за удачу, славу, помогает добиваться уважения и символизирует крупные материальные приобретения. "Весь период нахождения Юпитера в знаке Тельца — с 16 мая 2023 года по 26 мая 2024-го — первостепенными в делах будут практичность, расчётливость и предусмотрительность. Все решения будут приниматься с большим спокойствием", — рассказывает эксперт.

Что означает Юпитер в знаке зодиака Телец и как изменится жизнь всех знаков зодиака после 16 мая? Фото © Shutterstock

Как будет помогать Юпитер в знаке зодиака Телец? Напрямую, говорит астролог. Например, персоны, работающие над какими-то новыми и свежими проектами, недавно начавшие своё дело, с большей вероятностью получат денежное вознаграждение за упорный труд. Увидят первый положительный результат. У других людей дела могут приобрести неожиданный размах и широту.

Что означает Юпитер в Тельце? Как минимум надежду на увеличение своей прибыли, ожидание подарков судьбы в виде чего-то материального, увеличение дохода и получение возможностей для крупных приобретений.

"Если в этот период откуда-то придёт помощь, не отказывайтесь. Но воздержитесь от рискованных махинаций, если не готовы столкнуться с последствиями", — наставляет астролог Грохотова.

16 мая 2023 г. Юпитер переходит в Тельца — какие знаки зодиака разбогатеют? Фото © Shutterstock

Каким знакам зодиака уже сегодня — 16 мая — можно рассчитывать на удачу и позитивные возможности в деньгах? Среди счастливчиков оказались представители земной стихии: Дева, Козерог и, конечно же, сам Телец. Если кто-то из этих представителей зодиакального круга хотел добиться уважения и почёта, стать более авторитетным, именно с Юпитером в Тельце у них это получится сделать.