13-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 16 мая

Согласно лунному календарю, 16 мая 2023 года — 26-е лунные сутки. В народе в этот день отмечали праздник Мавры Рассадницы. Иначе его называли Молочница или Зелёные щи. В Церкви 16 мая — День памяти мученика Тимофея и мученицы Мавры, супружеской пары, пострадавшей в III веке. Сегодня не стоит полностью отдаваться воле судьбы, выбирать простые решения и благодарить за те мелочи, что у вас есть. Рассказываем в подробностях, что ждёт людей 16 мая, вторник, и как прожить этот день правильно.

Что предвещают 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года?

Что сулят 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

Сейчас Луна находится в четвёртой четверти, это не лучшая позиция, так как её энергия постепенно становится меньше. Вместе с ней исчезает и людская решительность. 16 мая считается в целом довольно неприятным и тоскливым. Ночное светило на данный момент в знаке Овна. От этого люди могут быть импульсивны и совершать опрометчивые поступки, о которых потом пожалеют. Важное занятие, которое требует от вас точности и детальной продуманности, лучше отложить на более благоприятное время. И хорошенько разложить по полочкам. Спешка точно ни к чему. Ведь даже небольшая ошибка может повлечь за собой неприятные последствия.

13-е лунные сутки 16 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать на 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

16 мая — день тоски и грусти, настроение с самого утра выдастся унылое, захочется похандрить. Поэтому звёзды советуют поддаться ему и заниматься подходящими вещами: В этот день можно поразмышлять о жизни, помечтать о своём будущем, начать строить дальнейшие планы.

Позаниматься духовными практиками.

Физические нагрузки должны быть небольшими, так как уровень энергии снижен и от перегрузки могут быть негативные последствия.

Это хороший день для депиляции, маникюра и педикюра — одним слово, заботы о себе.

Также 16-го числа можно начать диету или профессиональное лечение, результат будет заметнее.

Если вы собирались избавиться от вредной привычки, то 13-е лунные сутки — самое лучшее для этого время. Перенести состояние ломки будет проще.

Также это период завершения старых дел.

Ещё можно прибраться в доме, вытереть пыль, прибраться на рабочем столе. Переусердствовать не стоит. Для больших нагрузок не время.

13-е лунные сутки 16 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Что нельзя делать в 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

16 мая во многом опасный день. Перечислим, чем не стоит заниматься сегодня, если не хотите провала: Не стоит навещать родственников, в частности родителей. Визит может обернуться ссорой.

Не следует работать в коллективе, в этот день сложно прийти к согласию.

Выяснение отношений лучше отложить на более благоприятное время. Иначе всё может обернуться куда хуже, чем могло бы, и можно даже заиметь себе врага.

Для свадеб это тоже очень неудачный день.

Как и сексуальных отношений. Получить желаемого удовлетворения не удастся.

Не стоит совершать операции с недвижимостью или начинать новые проекты.

Искать новую работу и ходить на собеседования, к положительному результату это всё равно не приведёт.

Для романтики тоже не лучшее время. Свидание может вас сильно разочаровать. Поэтому его лучше перенести.

Переговоры с деловыми партнёрами не увенчаются успехом.

16 мая — не время рисковать, совершать что-то спонтанно. Вы можете горько об этом пожалеть.

Не следует и путешествовать или совершать рабочие поездки. В них всё пойдёт не по плану.

Ремонт и строительные работы тоже лучше перенести на другой день.

Строго запрещается заниматься 16 мая экстремальными видами спорта. Есть риск получить травму, а процесс восстановления затянется.

Народные приметы на 16 мая 2023 года

Какие приметы существуют на праздник Мавры Рассадницы, 16 мая? Фото © Shutterstock

Существует по поводу 13-го лунного дня и немало примет. Перечислим для вас некоторые из них: Согласно поверьям, 16 мая надо срезать веточки берёзы в лесу и украшать ими дом, тогда неудачи обойдут его стороной. Ещё 16 мая следует носить жёлтое: считалось, что этот день защитит от сглазов и порчи. Если на рассвете есть роса — то ждите ясной погоды. А вот если росы нет — то дождливой. Если росы очень много — лето будет богато на огурцы. Если вдруг черёмуха зацвела раньше срока, то лето будет жарким, а осень — комфортной.