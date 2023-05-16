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16 мая, 08:00

13-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 16 мая

Сегодня, 16 мая, в 13-й день лунного календаря, нас ждёт много хорошего, но и плохого тоже. С чем нужно быть аккуратнее, а какие дела лучше отложить на потом — в нашем материале.

<p>Обложка © Freepik / pikisuperstar</p>

Обложка © Freepik / pikisuperstar

Согласно лунному календарю, 16 мая 2023 года — 26-е лунные сутки. В народе в этот день отмечали праздник Мавры Рассадницы. Иначе его называли Молочница или Зелёные щи. В Церкви 16 мая — День памяти мученика Тимофея и мученицы Мавры, супружеской пары, пострадавшей в III веке. Сегодня не стоит полностью отдаваться воле судьбы, выбирать простые решения и благодарить за те мелочи, что у вас есть. Рассказываем в подробностях, что ждёт людей 16 мая, вторник, и как прожить этот день правильно.

Что предвещают 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года?

Что сулят 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

Что сулят 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

Сейчас Луна находится в четвёртой четверти, это не лучшая позиция, так как её энергия постепенно становится меньше. Вместе с ней исчезает и людская решительность. 16 мая считается в целом довольно неприятным и тоскливым. Ночное светило на данный момент в знаке Овна. От этого люди могут быть импульсивны и совершать опрометчивые поступки, о которых потом пожалеют. Важное занятие, которое требует от вас точности и детальной продуманности, лучше отложить на более благоприятное время. И хорошенько разложить по полочкам. Спешка точно ни к чему. Ведь даже небольшая ошибка может повлечь за собой неприятные последствия.

13-е лунные сутки 16 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать на 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

Что можно делать на 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

16 мая — день тоски и грусти, настроение с самого утра выдастся унылое, захочется похандрить. Поэтому звёзды советуют поддаться ему и заниматься подходящими вещами:

  • В этот день можно поразмышлять о жизни, помечтать о своём будущем, начать строить дальнейшие планы.
  • Позаниматься духовными практиками.
  • Физические нагрузки должны быть небольшими, так как уровень энергии снижен и от перегрузки могут быть негативные последствия.
  • Это хороший день для депиляции, маникюра и педикюра — одним слово, заботы о себе.
  • Также 16-го числа можно начать диету или профессиональное лечение, результат будет заметнее.
  • Если вы собирались избавиться от вредной привычки, то 13-е лунные сутки — самое лучшее для этого время. Перенести состояние ломки будет проще.
  • Также это период завершения старых дел.
  • Ещё можно прибраться в доме, вытереть пыль, прибраться на рабочем столе. Переусердствовать не стоит. Для больших нагрузок не время.

13-е лунные сутки 16 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Что нельзя делать в 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

Что нельзя делать в 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik

16 мая во многом опасный день. Перечислим, чем не стоит заниматься сегодня, если не хотите провала:

  • Не стоит навещать родственников, в частности родителей. Визит может обернуться ссорой.
  • Не следует работать в коллективе, в этот день сложно прийти к согласию.
  • Выяснение отношений лучше отложить на более благоприятное время. Иначе всё может обернуться куда хуже, чем могло бы, и можно даже заиметь себе врага.
  • Для свадеб это тоже очень неудачный день.
  • Как и сексуальных отношений. Получить желаемого удовлетворения не удастся.
  • Не стоит совершать операции с недвижимостью или начинать новые проекты.
  • Искать новую работу и ходить на собеседования, к положительному результату это всё равно не приведёт.
  • Для романтики тоже не лучшее время. Свидание может вас сильно разочаровать. Поэтому его лучше перенести.
  • Переговоры с деловыми партнёрами не увенчаются успехом.
  • 16 мая — не время рисковать, совершать что-то спонтанно. Вы можете горько об этом пожалеть.
  • Не следует и путешествовать или совершать рабочие поездки. В них всё пойдёт не по плану.
  • Ремонт и строительные работы тоже лучше перенести на другой день.
  • Строго запрещается заниматься 16 мая экстремальными видами спорта. Есть риск получить травму, а процесс восстановления затянется.

Народные приметы на 16 мая 2023 года

Какие приметы существуют на праздник Мавры Рассадницы, 16 мая? Фото © Shutterstock

Какие приметы существуют на праздник Мавры Рассадницы, 16 мая? Фото © Shutterstock

Существует по поводу 13-го лунного дня и немало примет. Перечислим для вас некоторые из них:

  1. Согласно поверьям, 16 мая надо срезать веточки берёзы в лесу и украшать ими дом, тогда неудачи обойдут его стороной.
  2. Ещё 16 мая следует носить жёлтое: считалось, что этот день защитит от сглазов и порчи.
  3. Если на рассвете есть роса — то ждите ясной погоды.
  4. А вот если росы нет — то дождливой.
  5. Если росы очень много — лето будет богато на огурцы.
  6. Если вдруг черёмуха зацвела раньше срока, то лето будет жарким, а осень — комфортной.

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Екатерина Селиванова
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