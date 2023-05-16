13-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 16 мая
Сегодня, 16 мая, в 13-й день лунного календаря, нас ждёт много хорошего, но и плохого тоже. С чем нужно быть аккуратнее, а какие дела лучше отложить на потом — в нашем материале.
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Согласно лунному календарю, 16 мая 2023 года — 26-е лунные сутки. В народе в этот день отмечали праздник Мавры Рассадницы. Иначе его называли Молочница или Зелёные щи. В Церкви 16 мая — День памяти мученика Тимофея и мученицы Мавры, супружеской пары, пострадавшей в III веке. Сегодня не стоит полностью отдаваться воле судьбы, выбирать простые решения и благодарить за те мелочи, что у вас есть. Рассказываем в подробностях, что ждёт людей 16 мая, вторник, и как прожить этот день правильно.
Что предвещают 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года?
Что сулят 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik
Сейчас Луна находится в четвёртой четверти, это не лучшая позиция, так как её энергия постепенно становится меньше. Вместе с ней исчезает и людская решительность. 16 мая считается в целом довольно неприятным и тоскливым. Ночное светило на данный момент в знаке Овна. От этого люди могут быть импульсивны и совершать опрометчивые поступки, о которых потом пожалеют. Важное занятие, которое требует от вас точности и детальной продуманности, лучше отложить на более благоприятное время. И хорошенько разложить по полочкам. Спешка точно ни к чему. Ведь даже небольшая ошибка может повлечь за собой неприятные последствия.
13-е лунные сутки 16 мая 2023 года: что можно делать?
Что можно делать на 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik
16 мая — день тоски и грусти, настроение с самого утра выдастся унылое, захочется похандрить. Поэтому звёзды советуют поддаться ему и заниматься подходящими вещами:
- В этот день можно поразмышлять о жизни, помечтать о своём будущем, начать строить дальнейшие планы.
- Позаниматься духовными практиками.
- Физические нагрузки должны быть небольшими, так как уровень энергии снижен и от перегрузки могут быть негативные последствия.
- Это хороший день для депиляции, маникюра и педикюра — одним слово, заботы о себе.
- Также 16-го числа можно начать диету или профессиональное лечение, результат будет заметнее.
- Если вы собирались избавиться от вредной привычки, то 13-е лунные сутки — самое лучшее для этого время. Перенести состояние ломки будет проще.
- Также это период завершения старых дел.
- Ещё можно прибраться в доме, вытереть пыль, прибраться на рабочем столе. Переусердствовать не стоит. Для больших нагрузок не время.
13-е лунные сутки 16 мая 2023 года: чего делать нельзя?
Что нельзя делать в 13-е лунные сутки 16 мая 2023 года? Фото © Freepik
16 мая во многом опасный день. Перечислим, чем не стоит заниматься сегодня, если не хотите провала:
- Не стоит навещать родственников, в частности родителей. Визит может обернуться ссорой.
- Не следует работать в коллективе, в этот день сложно прийти к согласию.
- Выяснение отношений лучше отложить на более благоприятное время. Иначе всё может обернуться куда хуже, чем могло бы, и можно даже заиметь себе врага.
- Для свадеб это тоже очень неудачный день.
- Как и сексуальных отношений. Получить желаемого удовлетворения не удастся.
- Не стоит совершать операции с недвижимостью или начинать новые проекты.
- Искать новую работу и ходить на собеседования, к положительному результату это всё равно не приведёт.
- Для романтики тоже не лучшее время. Свидание может вас сильно разочаровать. Поэтому его лучше перенести.
- Переговоры с деловыми партнёрами не увенчаются успехом.
- 16 мая — не время рисковать, совершать что-то спонтанно. Вы можете горько об этом пожалеть.
- Не следует и путешествовать или совершать рабочие поездки. В них всё пойдёт не по плану.
- Ремонт и строительные работы тоже лучше перенести на другой день.
- Строго запрещается заниматься 16 мая экстремальными видами спорта. Есть риск получить травму, а процесс восстановления затянется.
Народные приметы на 16 мая 2023 года
Какие приметы существуют на праздник Мавры Рассадницы, 16 мая? Фото © Shutterstock
Существует по поводу 13-го лунного дня и немало примет. Перечислим для вас некоторые из них:
- Согласно поверьям, 16 мая надо срезать веточки берёзы в лесу и украшать ими дом, тогда неудачи обойдут его стороной.
- Ещё 16 мая следует носить жёлтое: считалось, что этот день защитит от сглазов и порчи.
- Если на рассвете есть роса — то ждите ясной погоды.
- А вот если росы нет — то дождливой.
- Если росы очень много — лето будет богато на огурцы.
- Если вдруг черёмуха зацвела раньше срока, то лето будет жарким, а осень — комфортной.
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