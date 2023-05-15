5 упражнений, превращающих женщин с красивыми фигурами в перекаченных монстров

Женщины часто стремятся к прекрасной фигуре. Но иногда, увлёкшись регулярными походами в спортзал, можно добиться такого результата, который не понравится никому — перекаченное тело. Обсуждаем пять упражнений, которые могут превратить вас из красивой женщины в перекаченного монстра.

Боковые наклоны с гантелями

5 упражнений, после которых вы можете превратиться в перекаченного монстра. Фото © Freepik / freepic.diller

Одно из самых популярных упражнений в России. Считается, они помогают прокачать косые мышцы живота, однако для женщин они могут быть опасны. Тренеры советуют не заниматься этими упражнениями дамам, так как они приведут к гипертрофии мышц в области живота и увеличат талию. Вместо этого лучше для пресса специалисты предлагают выбрать классические скручивания на полу.

Жим ногами на тренажёре

Как не превратиться в перекаченного монстра: список опасных упражнений. Фото © Freepik

Это упражнение для ног может привести к перекаченным ногам, которые будут выглядеть непропорционально в сравнении с остальной частью тела. Чтобы потом не пугать мужчин ногами-базуками, нужно выполнять упражнение с весом 15–30 кг и уделять внимание интенсивности и числу повторений, но никак не весу.

Жим штанги в положении лёжа

Почему пресс может привести к перекаченным мышцам: опасные упражнения для женщин. Фото © Freepik / senivpetro

Жим штанги в положении лёжа может привести к укорачиванию грудных мышц, изменению осанки и выдвижению плеч вперёд. Если вы всё же решили выполнить его, сделайте равномерную проработку мышц верхней части тела и постоянно делайте растяжку!

Подъём штанги к подбородку

Как сохранить баланс в тренировках и не превратиться в перекаченного монстра. Фото © Freepik

Это упражнение просто противопоказано женщинам, если они, конечно, не занимаются бодибилдингом профессионально. Дело в том, что оно стимулирует трапециевидную мышцу, из-за чего верхняя часть спины становится все шире и шире. Не о таких формах мечтают девушки — это уж точно.

Приседания с большим весом

Что делать, если вы уже перекачались: советы по возвращению к пропорциональной фигуре. Фото © Freepik

Многие девушки думают, что упражнения для ягодиц помогут им стать обладательницами объемных форм. Объем, конечно, будет, но совсем не там, где они ожидали. Во время упражнения активно работают мышцы пресса и спины, чтобы стабилизировать позвоночник. В итоге спина станет шире намного быстрее, чем вы успеете почувствовать изменения на пятой точке.