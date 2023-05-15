"Рыбацкие" сандалии с носками: Как собрать стильный образ с самым спорным трендом этого лета

Сандалии с носками — спорное с точки зрения моды сочетание, но со временем оно перестало быть антитрендом. Для создания интересного образа нужно просто правильно подобрать наряд, рассказала NEWS.ru стилист Ольга Ким.

По её словам, сандалии лучше выбрать спортивные или полуспортивные, а носки должны совпадать по цвету с верхней одеждой: шортами, рубашкой, бейсболкой или панамой.

"Это могут быть костюмы, шорты и рубашка из одной ткани с бейсболкой или панамой. Либо можно носить носки с модными так называемыми дедушкиными сандалиями, сандалиями "рыбака". Это должны быть носки правильного цвета, совпадающие с образом", — объяснила Ким.

Стилист отметила, что носки с сандалиями могут дополнить и женский образ. Их можно сочетать с платьями в стиле аниме, ярусными платьями с завышенной талией или платьями с воротником.