Дизайнер назвала вещи, которые скроют недостатки фигуры

Скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства женской фигуры можно с помощью определённых вещей. Например, сочетание пиджак + брюки вытянет силуэт, особенно если костюм в тонкую вертикальную линию. Полную подборку таких вещей назвала дизайнер бренда одежды LERU Валерия Утушкина в беседе с "Мослентой".

"Пиджак и брюки отлично подходят ко всем типам фигуры за счёт плотной и структурированной ткани. Костюм помогает вытянуть силуэт, особенно если он будет в тонкую вертикальную линию. Также приталенный покрой пиджака делает фигуру более гармоничной", — рассказала эксперт.

Причём лучше отдавать предпочтение брюкам со стрелками, поскольку они удлиняют и стройнят ноги. Такой же эффект можно получить с помощью завышенной талии и широкого пояса. Другой вариант — юбка из плотной ткани ниже колена. Она особенно подойдёт женщинам с узкими бёдрами с типами фигуры "прямоугольник" и "яблоко". Юбка может быть ярких оттенков, в том числе рыжего или фуксии.

Лёгкий, расслабленный образ без акцента на очертания фигуры создаст платье макси свободного кроя. По словам дизайнера, оно подходит девушкам любого роста и комплекции. Платья макси с просторными рукавами в стиле кимоно подчёркивают изящные линии плеч и рук, отметила Утушкина. Ещё один вариант — струящаяся рубашка. Как рассказала эксперт, она создаст женственный образ и скроет лишние сантиметры на талии. Рубашка со свободными рукавами подчеркнёт элегантную линию рук и визуально сделает их тоньше. Причём такой элемент гардероба актуален как для офисного, так и для романтического дресс-кода.

Широкий ремень стоит носить женщинам с типом фигуры "яблоко" и "прямоугольник". С его помощью удастся подчеркнуть талию, визуально убрав пару сантиметров. Выигрышно широкий ремень смотрится с пиджаком. А визуальный эффект тонкой талии и аккуратной линии бёдер, зрительно вытягивая ноги, создадут джинсы с завышенной посадкой. Также V-образный вырез зрительно удлинит шею и сделает аккуратными зону плеч и декольте. Ключицы можно подчеркнуть с помощью длинной тонкой цепочки или кулона. Подойдёт такой образ женщинам с широкими плечами.

Женственный и элегантный образ создаст свитер со спущенными плечами. Объём в верхней части уменьшится за счёт мягкой линии плечевой зоны. К тому же такой свитер подчёркивает изящность ключиц и длину шеи. А ещё он немного прибавляет объёма в области груди.

Утушкина также перечислила основные правила выбора вещей. Во-первых, продольная линия прибавляет ширину, поперечная — удлиняет и стройнит. Во-вторых, одежда светлых оттенков полнит, но освежает, а вот тёмная уменьшает объёмы. Третье правило заключается в том, что тонкая обтягивающая ткань подчёркивает складки, нижнее бельё. Также, отметила дизайнер, плотные материалы придают чёткий силуэт. Пятое правило гласит: аксессуары следует подбирать в соответствии с типом фигуры и возрастом.