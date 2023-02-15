Названы опасные трусы для мужчин, которые грозят снижением либидо, бесплодием и простатитом

Если и дарить мужчине на 23 Февраля нижнее бельё, то только правильного кроя и невредное для здоровья. Об этом сказала Лайфу имиджеолог, профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях РГУ им. А.Н. Косыгина Надежда Коробцева.

Имиджеолог, профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях РГУ им. А.Н. Косыгина Надежда Коробцева рассказала об идельном покрое мужских трусов. Фото предоставлено героем публикации

На сегодняшний день существует множество покроев и с рынка почти вытеснены классические мужские трусы свободной формы из хлопковой ткани, известные ещё со времён СССР под названием "семейные". Однако именно они, по словам специалиста, не наносят никакого вреда мужскому здоровью.

"Такая форма обеспечивает свободный воздухообмен в пододёжном пространстве, в такой важной зоне, как низ живота и внутренняя поверхность бёдер, одновременно подавляя размножение патогенной микрофлоры", — пояснила эксперт.

Она добавила, что свободный покрой трусов не даёт мужским органам перегреваться летом и замерзать зимой, а ещё не нарушается кровообращение в столь важной зоне тела. Эксперт подчеркнула, что конструкция советских "семейников" не менялась, так как была одобрена медиками с точки зрения безопасности для мужского здоровья. Зато сегодня в продаже много видов облегающих трусов, которые нарушают воздухообмен и кровообращение, и сшиты они не из хлопка.

"Предлагаются трусы из полиэстера. Последствия самые неприятные. Повышаются риски сугубо мужских заболеваний — простатита, уменьшения либидо, ослабления мужской функции и, как следствие, неспособности самостоятельно продолжить род и зачать ребёнка", — объяснила собеседница Лайфа.

Коробцева отметила, что хотя нет статистики повышения количества "мужских" проблем, связанных с ношением облегающего белья, но, безусловно, связь здесь очевидна. Поэтому лучше не гнаться за модой, а поискать оптимальный вариант для своей половинки.