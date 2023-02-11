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11 февраля, 12:26

Врач Мясников рассказал, как орехи могут помочь обрести мужское счастье

Доктор Мясников рассказал, что орехи могут положительно повлиять на потенцию

В течение дня каждый человек должен съедать горстку орехов, ведь они способны существенно улучшить здоровье, а также повлиять на мужскую потенцию. Об этом в эфире шоу "О самом главном" на телеканале "Россия-1" рассказал известный доктор Александр Мясников.

"Орехи — один из самых ценных продуктов, который Господь Бог нам дал! Это и растительные белки, и масса биологически активных веществ, и своего рода природный статин. Считается, что 70 граммов миндальных орехов действуют примерно так же, как 10 граммов статина", — рассказал Мясников.

Кроме того, орехи, по словам специалиста, обладают противораковыми свойствами, снижают уровень плохого холестерина, риски гипертонии, инфаркта и инсульта. Регулярное употребление орехов, как заметил Мясников, будет способствовать повышению либидо и улучшению потенции. Однако из-за высокой калорийности продукта важно ими не увлекаться, иначе можно набрать несколько лишних килограммов.

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Обложка ©

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Артур Белкин
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