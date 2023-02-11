Врач рассказал, чем грозит женщинам отказ от регулярного УЗИ молочных желёз

Молочные железы — это сложный орган, имеющий свои особенности строения, и в любом возрасте женщина может столкнуться с проблемами, связанными с ним, например мастопатией, фиброаденомами и даже опухолью. Чтобы назначить правильное лечение, важно поставить точный диагноз. Здесь на помощь врачу приходит ультразвуковая диагностика (УЗИ), которая и позволяет выявить заболевания на ранней стадии. При отказе от исследований женщина рискует попросту не узнать о нарушениях в организме. Об этом в беседе с Лайфом рассказал специалист ультразвуковой диагностики клиники МЕДСИ в Южном Бутове и врач высшей квалификационной категории Александр Доротенко.

"Важный момент в медицине — профилактика заболеваний. А с помощью УЗИ и маммографии [происходит] ранняя диагностика опухолевых заболеваний на доклиническом уровне, когда даже нет клинических проявлений (жалоб) у пациентки. По окончании исследования уже готов точный диагноз — что это за процесс или образование в молочной железе. Ультразвуковое заключение готово, врач-маммолог определяет метод лечения — чем и как лечить", — отметил он, добавив, что УЗИ не приносит вреда организму человека.

По словам врача, женщинам старше 40 лет важно не забывать и про маммографию. На современных аппаратах она не оказывает лучевого воздействия на организм. Эти два метода исследования дают полное представление о молочных железах у человека, подчеркнул врач.

"Приходится от пациенток слышать вопрос: "Сделала УЗИ, а надо ли теперь делать маммографию?" Да, надо, потому что в этом возрасте на УЗИ свои нюансы вскрываются, а на маммографии — свои", — заключил он.