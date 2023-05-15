Психолог раскрыл 2 способа "незаметно" помириться со второй половинкой

Любой семейный конфликт можно быстро решить, если хотя бы один партнёр примет, что в ссоре равнозначно виноват каждый. Как сделать первый шаг и не уронить достоинство, рассказал клинический психолог Иван Карнаух.

"Семейные конфликты лучше не затягивать, ведь оба супруга отлично знают, что мир обязательно наступит. Просто тому, кто быстрее остынет, важно сделать первый шаг", — сказал эксперт в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Самое сложное — начать диалог, но это можно сделать с помощью ненавязчивого сообщения. Психолог рекомендует задать любой ничего не значащий вопрос, на который сторона готова дать ответ. После этого немого диалога будет намного проще начать переговоры, заверил Карнаух.

Ещё один способ примириться — пригласить в гости хороших друзей, при которых супругам придётся общаться друг с другом. После ухода гостей помириться получится быстрее, поскольку диалог уже завязался.

"Затяжные конфликты часто приводят к распаду семьи. Берегите семью — это ваша крепость, которая спасает от всех невзгод", — напомнил психолог.