Международный День семей, День климата и трели соловья: приметы и праздники 15 мая Понедельник — день тяжёлый. Но когда рядом есть семья, многое становится по плечу. А если ещё и дерево посадить совместными усилиями, то хорошее настроение от дня, проведённого с пользой, гарантировано. Уже догадались, какие праздники отмечаются сегодня? 14 мая, 21:40 За рубежом 15 мая отмечается День семьи, а в России День любви, семьи и верности празднуют 8 июля. Фото © Unsplash

Международный День семей

15 мая был провозглашён Международным днём семьи в 1993 году. С тех пор этот праздник отмечают во многих странах мира, чтобы укрепить семейные ценности, а также привлечь внимание общественности к проблемам семей. Почему была выбрана именно эта дата? Неизвестно. Но в России День семьи принято отмечать в совсем другой день — 8 июля. В нашей стране праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, а его полное название — День семьи, любви и верности.

Проявление внимания по отношению к близким людям никогда не бывает лишним, поэтому 15 мая, или в любой другой день, навестите своих родственников. Если нет возможности поздравить лично — позвоните, ведь добрых слов много не бывает. И мало кто может поспорить с утверждением, что семья — это лучшее, что есть у человека.

Интересные факты о семье: Обычай поцелуя новобрачных в конце свадебной церемонии пришёл к нам из Древнего Рима. Тогда свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил своеобразной печатью, скрепляющей договор. А вот традиция носить обручальное кольцо на безымянном пальце происходит из Древнего Египта. Египтяне считали, что в этом пальце начинается вена любви, которая направляет кровь к сердцу. Красиво, правда?

Обладателем самой большой семьи в мире признан китаец Цион Хан, проживающий в Индии. У него 39 жен (и столько же тёщ) и 94 ребёнка. Представляем, какая очередь в ванную комнату собирается в этом доме по утрам.

В Камасутре любовным утехам на самом деле уделяется только пятая часть книги. Остальные четыре части посвящены семейным ценностям. Повод перечитать!

В немецком языке есть выражение, которое дословно можно перевести как "еда для дракона". Оно обозначает некий подарок, который провинившийся муж преподносит супруге. Как правило, это могут быть духи, конфеты или букет цветов. 15 мая — ещё один повод "покормить дракона".

В Британии и Ирландии существует традиция, по которой женщина может сама сделать предложение мужчине. Правда, только в один день — 29 февраля.

Объятия дорогого человека способны снизить болевые ощущения и уменьшить стресс. Обнимайтесь чаще.

Международный день климата

Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосфере, изменение погодных условий... Международный день климата отмечается 15 мая, но в этот день принято не праздновать, а просвещать друг друга о том, насколько деятельность человека изменила нашу планету, и не в лучшую сторону. Сохранение климата Земли зависит от каждого из нас. Например, можно реже пользоваться автомобилем, у себя дома перейти на энергосберегающие источники освещения, а также участвовать в защите зелёных насаждений и регулярно высаживать деревья. На первый взгляд рекомендация может показаться незначительной, но если все жители планеты Земля будут следовать этим простым правилам, то в итоге это окажет огромное влияние на защиту нашего климата, который в последнее время особенно подвержен различным аномалиям. 15 мая — отличный повод начать сортировать мусор или посадить деревце у себя во дворе.

Международный день отказа от военной службы по убеждениям совести

Этот день отмечается ежегодно 15 мая и был учреждён на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году. Все государства-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе взяли на себя обязательство законодательно закрепить право на отказ от военной службы как элемент права на свободу мысли, совести и вероисповедания. А 15 мая 1997 года немецким Бундестагом была принята резолюция о реабилитации тех, кого преследовало военное правосудие за отказ от службы и дезертирство по личным убеждениям.

Многие люди по всему миру выбирают путь мирного решения конфликтов и отказываются принимать участие в военных действиях как по моральным, так и религиозным соображениям. Их так и называют - отказниками. Сегодня в подавляющем большинстве европейских стран, в том числе и в России, в которой такое право было закреплено в 1993 году в Конституции, для таких отказников практикуется замена военной службы на гражданскую работу. Несмотря на то, что отказники не участвуют в военных конфликтах, они все равно могут служить своей стране и обществу.

Кадр из фильма "По соображениям совести" (2016) Сайт © Кинопоиск

Этой проблеме посвящён фильм Мэла Гибсона "По соображениям совести", где медик американской армии Десмонд Досс во время битвы за Окинаву, будучи убежденным пацифистом и отказываясь брать в руки оружие, вынес из-под огня десятки своих товарищей и вошёл в список величайших военных героев всех времен. Неплохой вариант для тех, кто ищет, какой фильм посмотреть 15 мая.

День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба

"Убийство Глеба в ладье". Клеймо иконы "Борис и Глеб с житием", XIV век © Wikipedia

Считается, что это первый православный праздник, учреждённый на Руси аж в 1115 году. Борис и Глеб были сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В 1015 году они были убиты своим старшим братом Святополком Окаянным в междоусобной борьбе за власть и стали первыми русскими святыми. Их называют князьями-страстотерпцами, потому что они погибли не за веру, а за своё беззлобие, милосердие и доброту. Братья были канонизированы как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они сделали то, что было ещё в новинку для языческой Руси, привыкшей к кровной мести, — продемонстрировали, что даже под угрозой смерти за зло нельзя воздавать злом. Первоначально Борис и Глеб стали почитаться как чудотворцы-целители. Впоследствии их начали считать заступниками земли русской. На Руси с этого дня было принято сажать огурцы, кабачки и тыквы. Чтобы овощи выросли крупными, в грядке зарывали пестик от ступки. Помимо этого, в этот день продолжали засеивать поля, приговаривая: "Борис и Глеб сеют хлеб". День Бориса и Глеба праздновали не только крестьяне, но и люди, занимающиеся торговлей. Предположительно, это произошло из-за схожести имени Борис и слова "барыш", означающего "прибыль". Считалось, что если хорошо отметить данный праздник, то весь год будут хорошие продажи. Второе название народного праздника 15 мая — Соловьиный день, так как примерно с середины месяца в прежние времена в лесу начинали звучать нежные трели. Считалось, что чем громче поют соловьи, тем ближе наступление лета.

День нейлоновых чулок

1939 году на Всемирной торговой ярмарке в Нью-Йорке американская химическая компания DuPont презентовала новый материал — нейлон, совершивший революцию в мире моды. С его помощью стало возможным создать более прочные и эластичные ткани, которые сохраняли свою форму и цвет даже после многократных стирок. А чулки из нейлона по популярности и практичности вытеснили шёлковые. Кстати, в отличие от шелковых, они хорошо тянулись, не сползали вниз и предательски не морщились на ноге. Более того, они стойко переносили мороз и влагу. В результате, несмотря на разницу в стоимости (шёлковые — почти в два раза дешевле), спрос на нейлоновые чулки превзошёл все ожидания. Сегодня нейлон остается одним из наиболее популярных и востребованных материалов в мире моды и промышленности и по-прежнему используется для создания настоящих шедевров дизайна, продолжая вдохновлять дизайнеров по всему миру.

Именинники 15 мая

Журналист и телеведущий Борис Корчевников — именинник 15 мая. Фото © Агентство "Москва"/ Пелагея Тихонова

15 мая именины отмечают носители следующих имён: Афанасий

Борис

Глеб

Давид

Михаил

Роман

Зоя Редакция Лайфа спешит поздравить своих читателей с этими замечательными именами.

Приметы 15 мая

15 мая — середина последнего весеннего месяца. Наши предки знали, как по этому дню определить, каким будет и лето. Итак: Если соловей поёт всю ночь — к солнечной поре.

Если небо на восходе ясное, а рассвет яркий — лету быть дождливым.

Если день тёплый, то хлеб уродится.

Если солнце на закате ясное и на небе нет облаков — значит, лето будет засушливое.

Если на Бориса и Глеба ветреный и холодный день, то и лето будет прохладным.

Если на улице воют собаки — подуют холодные ветра.

Разрастание грозовых туч — к непогоде на несколько дней.

Авторы Мария Авалян