5 имён женщин, рискующих так никогда и не выйти замуж

Пока одни девицы меняют ухажёров словно перчатки, другие смотрят и завистливо кусают губы. Ведь у носительниц следующих имён личная жизнь нередко складывается плохо. Но почему? Причин несколько: от отталкивающей энергетики женщины или противостоящей мужской уже в паре до банально завышенной планки ожиданий от партнёра. Кто же из женщин рискует так никогда и не выйти замуж?

Имя Алина

Тайна женщины по имени Алина и причина её одиночества. Фото © Shutterstock

Как-то так получается, что у обладательницы имени Алина на первом месте всегда выступает меркантильность. Желание ли это жить в комфорте или забота о будущих детях — не всегда понятно. Но ясно точно одно: женщина с этим именем никогда даже не посмотрит на мужчину, который хоть немного не дотягивает до её ожиданий. В голове у Алины есть чёткое изображение принца, которого барышня ищет годами. Только вот, не снизив планку, часто остаётся одинокой, так и не найдя свой идеал.

Женское имя Елизавета

Почему некоторые девушки не могут выйти замуж и женщина по имени Елизавета — в их числе. Фото © Shutterstock

Зачастую носительницы этого имени — девушки открытые, энергичные и самодостаточные. Лиза не станет, столкнувшись с первой же трудностью, бежать к кому-то и умолять о помощи. Носительницы имени Елизавета гордые и принципиальные. Что нередко отражается на их личной жизни и умении общаться с противоположным полом. Строптивая и на вид независимая дамочка показывает, что все вокруг её попросту недостойны. Хотя как раз в душе Елизавета может мечтать о крепком мужском плече.

Валерия

Имена женщин, кто никогда не находит счастья в личной жизни. Фото © Shutterstock

У обладательницы красивого и такого манящего для мужчин имени Валерия часто оказывается слишком сложный характер. Женщина не прощает обид и помнит каждую ошибку партнёра, что и вспоминает во время ссор. Носительница имени Валерия в целом обладает очень высокой чувствительностью или повышенной эмпатией. Задеть её за живое достаточно просто, что тоже усложняет семейную жизнь. А ещё нередко Лере в пару попадаются абьюзеры, использующие её в своих корыстных целях.

Имя Эвелина

Характеристика девушки по имени Эвелина и худшие черты её характера. Фото © Shutterstock