Если принесёте домой эти 7 растений, у вас больше никогда не будут водиться деньги

Всем хочется благополучия и богатства. Но вот получается так далеко не всегда. И причина порой кроется в сущих мелочах, о которых мы даже не догадываемся. Рассказываем, какие домашние растения прогоняют из дома деньги и делают вашу жизнь несчастной. Избавьтесь от них немедленно!

1. Папоротник

Как влияют на семейный доход папоротник и азалия? Фото © Shutterstock

Это забавное и интересное на вид растение в древности считалось символом горя и смерти. Оно вызывает болезни, депрессию, а вместе с тем финансовые проблемы. Папоротник способен разрушить бизнес и довести человека до нищеты. Если это растение у вас на подоконнике, немедленно уносите прочь.

2. Азалия

Этому прекрасному цветку тоже не место в вашем доме, потому что он не кто иной, как энергетический вампир. Да-да, именно так. Азалия отбирает все силы хозяина, вызывает ссоры и недоверие между домочадцами, да и в целом очень опасна. Ни в коем случае не ставьте это растение возле кровати, а лучше не заводите дома совсем.

3. Кактус

Чем опасны кактус и плющ дома? Фото © Shutterstock

Может, это и не самый красивый цветок, зато довольно неприхотливый. А кого-то очаровывают его опасные и интригующие колючки. Некоторые выращивают сразу несколько видов кактусов, образуя своеобразные коллекции. Вот только делать этого ни в коем случае не стоит. И вот почему. Кактусы, как и азалии, провоцируют скандалы, безденежье, могут вызвать алкоголизм у мужчин. Да и в целом это неблагополучное растение. Если оно уж очень вам нравится, то не ставьте его хотя бы в детской и спальне.

4. Плющ

Красивое растение с тянущимися веточками любимо многими хозяйками. Но подождите, сначала почитайте о нём. Плющ разрушает брак, отбирает деньги, вызывает депрессию. Одинокие люди никогда не смогут найти свою половинку, а женатые разбегутся. В народе плющ раскусили уже давно, даже дали соответствующие названия: "похититель мужчин", "кладбищенский цветок", опять же "энергетический вампир". Одним словом, это растение разрушает и личную жизнь, и финансовое благополучие. Лучше всего держать его на балконе или во дворе, если он у вас есть. Можно иногда заносить и в дом, чтобы съел негативную энергетику. Да, на этом он тоже специализируется. Но постоянно держать плющ в своём уютном гнёздышке не стоит. Иначе оно станет не таким уж и уютным.

5. Лиана

Неблагополучные домашние растения лиана и монстера. Фото © Shutterstock

Ещё один крайне опасный цветок — лиана. Если она у вас дома, то красивую жизнь вы наверняка видели только по телевизору, если и он ещё остался. С этими растениями в квартире о таких словах, как деньги, любовь, счастье и удача, можно сразу забыть навсегда. Их можно держать где угодно, только не рядом с семейным очагом.

6. Монстера

Красивое экзотическое растение с резными листьями впитывает в себя всю негативную энергию. Это, конечно, хорошо. Вот только стоит вашей жизни наладиться, как монстера вернёт всё обратно, причём в большей степени. Живя по соседству с этим цветком, можете не рассчитывать на спокойную счастливую жизнь с деньгами. Они у вас не задержатся.

7. Диффенбахия

Самое опасное растение — диффенбахия: почему не стоит держать дома. Фото © Shutterstock

Это самый страшный и ужасный изо всех приведённых в списке цветов. А всё потому, что он не только вытягивает жизненные силы из своего хозяина, выгоняет из дома мужчин и скидывает несчастных в долговую яму, но ещё и является ядовитым. А значит, может нанести вред детям или домашним животным, которые просто обожают тянуть в рот что ни попадя. Лучше от диффенбахии побыстрее избавиться. И не в сад или на балкон, а прямо в мусорный контейнер. И да, мы не шутим.

Каждый, конечно, сам решает для себя, во что верить, а во что нет. И мы никого не заставляем, но считаем, что предупредить просто обязаны. Если дела не ладятся, подождите впадать в депрессию — для начала наведите порядок в доме. И избавьтесь от всего, что хоть как-то может вам навредить.