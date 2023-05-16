10 фото-шуток от пап, и глядя на это становится понятно, почему подростки так часто закатывают глаза

"Мой папа порезал пиццу, не затрагивая пеперони. Зачем? Кто его знает..." — Zealousideal_Cut5569.

Фото © Reddit / Zealousideal_Cut5569

"Я ужасно пошутил во время нашего УЗИ. К сожалению, сын, видимо, не разделяет моё чувство юмора", — trek_nerd.

Фото © Reddit / trek_nerd

"Этот папа увидел свою дочь на нашей местной ярмарке, ему не понравилось, что на ней было надето. В итоге поменялись футболками", — amh404.

Фото © Reddit / amh404

"Вот так выглядит настоящая любовь. Моя мама фотографирует моего папу, который ведёт себя так, будто он застрял в сушилке", — sassafras711.

Фото © Reddit / sassafras711

"Мой папа акушер-гинеколог и был на смене в Рождество. Вот так он обходил пациентов этим утром", — grapefruitsurprise.

Фото © Reddit / grapefruitsurprise

"Причина номер 82, почему детей нельзя оставлять наедине с их отцами", — mikerockitjones.

Фото © Reddit / mikerockitjones

"Папа спросил, буду ли я "яичный сэндвич". Я даже не злюсь — это гениально!" — SamManiac1998.

Фото © Reddit / SamManiac1998

"Папа ведёт себя как папа в супермаркете", — StardustPrime.

Игра слов "Замороженные продукты из Испании/Латинской америки" а также "Замороженный испанец". Фото © Reddit / StardustPrime

"Хотел развеселить жену и дочек для фото и рассказал им папину шутку. Они не в восторге", — Tio76.

Фото © Reddit / Tio76

"Папа распечатал на 3D-принтере рычаг и поставил его вместо переключателя", — VinCactus.