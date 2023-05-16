Перфекционистам объяснили, как относиться к жизни проще

Перфекционисты склонны доводить любое дело до идеала, требуя максимума как от себя, так и от окружающих. Клинический психолог Семён Караваев предупредил, что жизнь в таком режиме быстро приведёт к другим расстройствам психики. Подробнее об этом явлении врач рассказал в телеграм-канале.

"Перфекционизм — это чуть ли не самое плохое, что сейчас есть в XXI веке, потому что постоянно транслируется позиция, что всё должно быть идеально и никак иначе. Перфекционизм очень вреден, особенно тотальный перфекционизм, где нет даже права на какую-то ошибку. И что интересно, это трансдиагностический процесс, то есть тот, который поддерживает другие расстройства", — заметил доктор.

Перфекционист привык обесценивать свой труд, и каких бы вершин он ни достигал, ему всегда мало. Психолог призывает в такие моменты замечать, что вы уже сделали достаточно. Даже делая не на 100%, а на 80%, мы уже двигаемся к нашим ценностям и не стоим на месте, подчеркнул Караваев.

"В этом же и заключается преодоление перфекционизма — это делать ваши привычные дела не идеально, а на 80% хорошо, просто проверяя, а что вообще плохого может случиться. Обычно это вызывает тревогу и негодование, но спустя время получается относиться к этому гораздо проще", — заключил эксперт.