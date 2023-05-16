Девушкам объяснили, как реагировать, если они застали своего мужчину за мастурбацией

Не стоит бить тревогу и паниковать, если вы застали вашего партнёра за мастурбацией. Самоудовлетворение не идёт ни в какое сравнение с настоящим сексом и не угрожает вашим отношением. Более того, онанизм даже может укрепить их, заявила сексолог и психолог Елена Тропина.

Как пояснила эксперт, зачастую мужчина мастурбирует, потому что ему недостаточно того количества секса, которое может предоставить дама его сердца. Также бывает и наоборот. Всё дело в разных типах половой конституции. В таких случаях именно самоудовлетворение является "спасением" для отношений, поэтому такие пары самые прочные, отметила Тропина.

"Представьте на минуточку, если бы не было мастурбации, то как и кем бы мужчина восполнял нехватку? И это было бы лучше для ваших отношений? Я, как сексолог, позитивно отношусь к мастурбации, считая отношения в таких парах более здоровыми, более долговечными", — приводит её слова портал "Страсти".

Психолог рассказала, что мастурбирующие пары по статистике чаще вступают в партнёрский секс. Зачастую у них более высокий уровень либидо, состояния здоровья и иммунитета. При этом стоит контролировать, чтобы этот процесс не перешёл в дезадаптивную форму. В случаях же, когда онанизм полностью или в большей степени заменяет реальный сексуальный диалог, стоит задуматься, а иногда даже начать волноваться и бить тревогу.