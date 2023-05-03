Врач перечислил виды мастурбации и раскрыл, какой из них по-настоящему опасен

Мастурбация — это воздействие на эрогенные зоны с целью получения удовольствия, которое не всегда сопровождается оргазмом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал андролог Хизри Хизриев. Медик отметил, что о мастурбации ходит очень много мифов, самые распространённые из которых — можно потерять рассудок, ухудшится зрение, на ладошках начнут расти волосы.

Андролог Хизри Хизриев. Фото предоставлено Лайфу

Врач пояснил, что всё это неправда и в век передовой медицины понятно, что влияние мастурбации кроется совсем в других аспектах. Каждый вид мастурбации следует рассматривать отдельно, чтобы определить, где вред.

"Допубертатная мастурбация (в возрасте или до 10–12 лет, или чаще всего это в 3–6 лет). Бывает, родители обращаются с таким вопросом: "Я наблюдаю за своим ребёнком, как он трётся гениталиями об пол, матрас, мебель или начинает проявлять интерес к противоположному полу, — что делать?" Это чаще всего случается в возрасте 3–6 лет когда происходит незначительный всплеск гормонов надпочечников, потом всё это утихает, и это нормально, ничего страшного в этом нет", — пояснил специалист.

Также есть пубертатная мастурбация, или мастурбация переходного возраста. Она проявляется во время второго всплеска гормонов, указал собеседник Лайфа. По словам Хизриева, эта мастурбация — первое знакомство парня или девушки со своим организмом, со своими эрогенными зонами. С точки зрения сексологии это считается нормальным явлением, подчеркнул врач.

Викарной (заместительной) мастурбацией, или, как по-другому её называют, физиологической, занимаются люди, даже имеющие постоянного партнёра. Например, когда половые конституции разные или в период, когда половой жизни нет.

Кроме того, существуют патологические виды мастурбации, например навязчивая. Человек сам вроде бы и не хочет, но идея мастурбации будто бы навязывается извне. Ещё одним подобным видом является дезадаптационная мастурбация.

"Чтобы построить отношения, семью, заводить детей и т.д., чаще всего человека подталкивают гормоны и желания. Если мы подавляем это каким-либо иным путём (в данном случае — мастурбацией), такой вид мастурбации приводит к тому, что парень или девушка, которым нужно знакомиться, создавать семью, выстраивать свою половую жизнь, — вместо этого они занимаются мастурбацией и дальше не видят смысла выходить за рамки мастурбации, их всё устраивает", — объяснил доктор.

По словам андролога, при мастурбации часто есть сексуальная фантазия, образ, который нравится человеку и который идеально подходит для него. И когда он встречается с противоположным полом вживую, то не находит объект привлекательным и, соответственно, не испытывает сильного влечения к нему. Есть и религиозные аспекты, которые могут влиять на психику человека, давить на него тяжестью греха.