4 самых модных оттенка волос, которые будут актуальны летом

Лето — время перемен и обновлений, которое можно использовать не только для того, чтобы почувствовать себя более свежим и энергичным, но и чтобы открыть новые грани своей индивидуальности, экспериментируя с новыми образами. Почему бы не начать метаморфозы с помощью нового цвета волос? Разбираем, какие оттенки отлично подойдут для сезона и будут в тренде летом-2023 и какое модное окрашивание точно стоит себе сделать.

1. Модное окрашивание песочный блонд

Топ-4 идеальных оттенков волос на лето. Фото © Freepik / lookstudio

Песочный блонд — это лёгкий и мягкий оттенок, который создаёт идеальный баланс. Он идеально подойдёт для тёплых летних дней и будет хорошо сочетаться с любым образом. К тому же это модное окрашивание придаст вашим волосам дополнительный объём и текстуру.

2. Тёмный шоколад — тренд сезона лето-2023

Летние тренды: какое модное окрашивание выбрать в этом году? Фото © Freepik / LipikStockMedia

Идеальный выбор для тех, кто хочет освежить свой образ и добавить немного глубины. Тёмный шоколад — это насыщенный и глубокий тон, который прекрасно подойдёт для жаркой летней погоды. Он позволит вам выглядеть более загадочно и привлекательно, а также подчеркнёт природную красоту глаз и кожи.

3. Медовый блонд будет самым модным окрашиванием летом-2023

Обновляем образ: лучшие оттенки волос и модное окрашивание для лета- 2023. Фото © Freepik / bristekjegor

Тёплый и яркий оттенок, который создаёт ощущение летнего солнца на ваших волосах. Он идеально подойдёт для светлых и средних тонов кожи и прекрасно станет сочетаться с бежевыми, коричневыми и золотистыми оттенками макияжа. Это модное окрашивание придаст вашему образу неповторимую жизнерадостность и энергичность, что особенно важно в летнее время.

Пастельный розовый — тренд в окрашивании 2023-го

Как выбрать идеальный цвет волос для лета-2023. Фото © Freepik / lookstudio

Это вариант окрашивания 2023-го для тех, кто хочет экспериментировать с яркими цветами волос. Локоны этого оттенка прекрасно сочетаются с насыщенными оттенками макияжа. Пастельный розовый подчеркнёт нежность и женственность, что поможет создать романтическую и загадочную атмосферу вокруг вас. Добавим немного игривости в образ!