Топ-7 привычек русских людей, которые доводят иностранцев до истерики

Русские и иностранцы имеют разные менталитет и обычаи, это само собой разумеется. И иногда некоторые наши поступки вызывают недопонимание у зарубежных друзей. Но есть и такие, которые вызывают у них нервный тик. Рассказываем подробно, что в российской повседневной жизни доводит иностранцев до исступления.

1. Русские любят работать на даче

Какие русские привычки не нравятся иностранцам? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В России действительно практически у каждого есть приусадебный участок, где люди не столько отдыхают, сколько работают. Начиная с ранней весны огородники высаживают рассаду, готовят землю, прибираются. Затем пропалывают, поливают, собирают урожай. При этом делают всё это или на выходных, или после работы. Иностранцам такое усердие кажется странным и непонятным. Для них фермерство, как правило, бизнес. А потому такой страсти русского человека к работе на земле они не понимают.

2. Русские любят дарить цветы

Да, оказывается, поздравлять людей с днём рождения или любым другим поводом при помощи цветов естественно не везде. Иностранцев удивляет подобный презент. Цветочные ларьки, которых у нас множество, а некоторые ещё и круглосуточные, шокируют зарубежных гостей до глубины души. Ну неужели кому-то нужны цветы в ночное время? Представляете, а в России таких немало.

3. Русские очень суеверные люди

Почему русские люди настолько суеверны? Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Несмотря на то что в России уже давно главенствующей религией является православие, языческие корни всё же сохранились хорошо и буквально впитались в умы людей. Даже молодое поколение под влиянием бабушек и дедушек продолжает верить в некоторые приметы. Ну кто не переходит дорогу на другую сторону, если перед ним перебежала чёрная кошка? Или посыпает голову солью, если она случайно просыпалась. И наверное, нет ни одного русского, который стал бы здороваться или прощаться через порог. Глядя на подобные выкрутасы, иностранцы остаются в полном шоке. Ну серьёзно, кому такое ещё придёт в голову, как не русским?

4. Русские не пьют ледяную воду

Всем прекрасно известно, что русский народ морозоустойчив. Ещё бы, в наших-то условиях. Однако вот холодной воды мы пить не будем. Даже в жаркое лето, при нещадно парящем солнце вы не найдёте в холодильниках россиян бутылок с водой. Максимум комнатной температуры. А вот представители других стран, наоборот, испытывают странную для нас любовь к ледяной воде. И не понимают, почему мы не разделяем их страсти.

5. У русских есть пакет с пакетами

Пакет с пакетами и кухонные разговоры — одни из самых обычных привычек россиян. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Ну у кого дома не хранится такое сокровище, как пакет, в котором множество других пакетов? Это же крайне удобно: можно не тратиться на мусорные мешки, да и в магазине не придётся каждый раз их покупать, если захватить парочку с собой. Для иностранцев подобное, конечно, дикость. В основном потому, что в большинстве стран просто не используют полиэтиленовые пакеты. У них давно бумажные, которые легко утилизировать.

6. Русские ведут важные разговоры на кухне

Когда вы придёте в гости к русскому, он пригласит вас на кухню, напоит чаем и затянет старые разговоры о главном. В России только праздники отмечаются в гостиной. Обычные дружеские визиты проходят за кухонным столом. Что же в этом такого удивительного для иностранцев? Да потому что они в принципе особо не встречают гостей дома, а идут в кафе. Ну а если к ним всё же пришли домой, то встречать посетителей будут в гостиной.

7. Русские не жалеют воды

Традиции русских, которые иностранцы считают расточительством. Фото © Freepik

Для русского человека совершенно нормально поваляться в ванне или подумать под душем, мыться при этом даже необязательно. Для иностранцев же подобное поведение — чистой воды расточительство. Связано это с разницей в коммунальных тарифах. Но всё же в России никто не станет выключать кран, пока намыливается или чистит зубы. А вот за рубежом это обычная практика.