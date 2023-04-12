Самые необычные и пугающие пасхальные традиции, которые были на Руси

Пасха — самое главное христианское торжество. В этот день — в 2023 году 16 апреля — люди посещают храмы, поминают усопших, едят куличи. Но знали ли вы, что в народе её и сейчас иногда называют Велик день. А некоторые пасхальные обряды не что иное, как отголоски царившего когда-то у славян многобожия.

Пасха — праздник мёртвых

Славяне верили, что в этот день покойники приходят пообщаться с ними. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Эксперт поведал, что в народном календаре Пасха тоже торжество возрождения. Вот только не Богочеловека, а природы — это празднество её ежегодного обновления, воскрешения, а также "временно выходящих на контакт усопших". До принятия на Руси христианства восточные славяне верили, что при обновлении природы в мир живых возвращаются и покойники, с которыми можно пообщаться. В некоторых уголках России до сих пор отмечается Пасха мёртвых. Согласно ей, во время Страстной, Пасхальной или Радоницкой недель мертвецы приходят в мир живых, находятся среди них и отмечают собственный праздник. А потому в это время их необходимо поминать, чтобы выразить своё уважение.

"У нас уже, конечно, никто не жжёт костров на могилах, но греть предков хотя бы свечками ходят. Исторически для русского крестьянина Пасха вообще во многом была временем общения с покойниками", — поделился фольклорист Максим Олюнин.

Пасха мёртвых отмечается в произвольном порядке, определённой даты у неё нет. Но такие традиции, как поминовение усопших, наблюдаются и по сей день. К примеру, в Белгородской области на могилы погибших родственников приносят куличи, крашеные яйца и другую традиционно пасхальную еду. Согласно фольклорным исследованиям, общение с мертвецами в той или иной форме присутствует во многих районах нашей страны и в последнее время становится всё более частым и активным обрядом.

Ритуальные угощения

Какие традиционные пасхальные угощения были на Руси? Фото © Shutterstock

Сейчас традиционной пасхальной пищей считается кулич. В этот день он обязательно присутствует на столе у каждого. Однако совсем недавно его место занимала сама творожная пасха. "Конечно, главное блюдо Пасхи — яйца. Кулич — это важно, пасха — это исторично, но ничего не может быть круче крашеного яйца", — рассказал Олюнин.

Русская деревня является главным хранилищем исторических традиций и обрядов, о которых уже успели забыть в больших городах. Например, там яйца красят и по другим поводам, причём в зависимости от праздника цвет может меняться. На Пасху он красный. На Троицу — зелёный. К тому же яйца не только едят — с ними связано ещё и немало разнообразных игр, правила которых могут быть свои в каждом селе. Самой распространённой является постукивание крашеными яйцами друг о друга, пока одно не треснет. Победителем станет обладатель уцелевшего яичка.

Стоит обратить внимание и ещё на одну дошедшую до нас традицию: освещённое яйцо кладётся дома за иконы до следующей Пасхи. Через год его по обычаю нужно употребить в пищу. Но это уже, скорее, просто байка, так как вряд ли кто-то станет есть прошлогодние кушанья.

Недавно забытые обряды

Как Церковь относилась к языческим традициям в православных праздниках? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В первой половине XIX века очень многие традиции прекратили своё существование с исчезновением классического крестьянства. И на то были веские причины. К примеру, ещё в 1930-е годы в деревнях существовала такая довольно забавная вещь: чтобы был хороший урожай, на Пасху нужно было обязательно по всему полю прокатить кубарем попа. Конечно, такие игрища не могли нравиться Церкви.

"С точки зрения священноначалия, участие священника в таких обрядах — страшнейшее нарушение", — пояснил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".